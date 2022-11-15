Россия выплатит Украине репарации: какие процессы запускает резолюция Генассамблеи ООН?

Государства - члены ООН приняли историческое, справедливое и принципиальное для Украины решение – Россия должна заплатить за свою агрессию.
Несмотря на то, что никакие финансовые средства не могут вернуть человеческие жизни, отобранные российскими убийцами, ради справедливости, ради будущего мира и безопасности жертвы войны, родственники погибших, пленные и, наконец, все наши украинские граждане, которых российский агрессор также еще оставил и без крова, должны получить компенсацию своих страданий.
Это долгий путь, на котором нам предстоит совместно решить многие политические, юридические и экономические вопросы. Но можно смело говорить, что после принятия Генассамблеей ООН резолюции о создании механизма возмещения Украине ущерба, нанесенного российской агрессией, этот процесс запущен.
Сейчас этот ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов. Только разрушение украинской инфраструктуры, энергетических объектов, государственной и частной собственности по состоянию на сентябрь Всемирный банк оценил в 350 миллиардов долларов. С этого времени эта сумма значительно возросла и продолжает расти.
Кроме того, она не учитывает моральный, физический ущерб, причиненный нашим гражданам. Она не учитывает косвенных убытков от войны, понесенных государственными компаниями и частному бизнесу, недополученных нашим госбюджетом доходов, которые также исчисляются сотнями миллиардов долларов.
На восстановление всего, что разрушил агрессор, нам нужно уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, искать средства. И будет справедливо, если главным источником станут именно российские средства. Агрессор должен отвечать за свою агрессию.
Для этого еще в мае Президент Украины создал рабочую группу по разработке международно-правовых механизмов для возмещения ущерба, нанесенного Украине в результате агрессии РФ, под руководством главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Трудно не отметить колоссальные усилия представителей Офиса Президента, Минюста, Министерства иностранных дел, специалистов по международному праву, которым удалось в достаточно короткие сроки разработать концепцию механизма возмещения ущерба и представить ее в Совете Европы и Генеральной Ассамблее ООН.
В конце концов, именно эта рабочая группа создала необходимую основу, чтобы резолюция Генассамблеи ООН запустила ряд процессов, в результате которых Россия безоговорочно заплатит за весь ущерб, причиненный Украине и украинцам.
О каких процессах идет речь?
В первую очередь это международный механизм возмещения ущерба. Поскольку соавторами резолюции являются почти 50 стран-членов ООН, среди которых США, Великобритания, Франция, Германия и еще ряд стран, в которых расположены замороженные или заблокированные российские активы, это означает, что именно эти страны готовы разрабатывать и осуществлять механизм возмещения ущерба Украине.
Соответственно, следующим шагом будут переговоры с этими государствами о подписании многостороннего международного договора, в котором процедура возмещения будет подробно расписана.
Международный договор должен предусматривать создание международной компенсационной комиссии, которая уже будет непосредственно рассматривать заявления на компенсацию от граждан, бизнеса и государства.
Напомню, что в международном праве уже существует практика, когда подобные механизмы применялись по поводу претензий Кувейта в связи с военной агрессией Ирака. Аналогичные механизмы были применены и в делах Конго-Уганда, Эритрея-Эфиопия.
Параллельными процессами станут создание международного Реестра ущерба, который будет накапливать данные о размере нанесенного Украине ущерба, и специального Фонда, где должны аккумулироваться средства от российских активов, которые в дальнейшем пойдут на выплаты компенсаций.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина планирует выручить около 300-500 млрд долларов от российских активов. Эти активы заморожены в разных странах, в частности, на западе, в Европе, и Россия не может ими распоряжаться.
Конечно, Россия не будет добровольно платить. По крайней мере, пока Путин остается у власти и пока продолжается война. Поэтому мы должны заставить ее путем конфискации российских активов и передачи их в пользу Украины.
Речь идет о трех видах активов:
- суверенные активы (сюда принадлежат и средства Центробанка РФ);
- имущество русских государственных компаний, где русская Федерация является конечным собственником;
- имущество находящихся под санкциями российских олигархов.
В мае украинский парламент принял законопроект, позволяющий взимать в пользу государства имущество компаний и бизнесменов, поддерживающих российскую агрессию, а также активы других подсанкционных лиц. В этот процесс вовлечены СНБО, Президент, Министерство юстиции и Высший антикоррупционный суд Украины.
Таким образом, сегодня мы уже имеем по крайней мере первый кейс, когда в пользу Украины взысканы активы одного крупного российского олигарха: недвижимое имущество, земельные участки и корпоративные права в ряде украинских компаний.
Нет сомнения, что подобных кейсов будет значительно больше, ведь 19 октября Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций (блокировки активов) на более 250 бизнесменов, более 2250 человек пропагандистов и коллаборантов и почти 1400 юридических лиц, связанных с Российским Федерацией.
Наложение санкций позволяет Украине в пределах ее государственных границ конфисковывать активы РФ.
Но если с Украиной в этом вопросе все более-менее понятно, то в большинстве стран, где находятся российские активы, отсутствует и правовая база, и механизмы, которые позволяли бы конфисковать такое имущество. Более того, правовой принцип неприкосновенности права частной собственности общеизвестен в мире, гарантируется международными конвенциями и собственными конституциями государств. И предугадать исключения из него достаточно сложно.
Украина активно убеждает страны, где есть российские активы (и резолюция как раз станет дополнительным аргументом), имплементировать в свое законодательство такие положения, которые позволят конфискации российских активов и передачи их на восстановление Украины.
Уверен, что страны, для которых вопросы мира, безопасности и справедливости приоритетны, должны сделать конкретные шаги, чтобы Россия ответила за свою агрессию.
В частности, первой страной, которая уже сделала весомый шаг в этом направлении и может считаться хорошим примером, является Канада. Канадское законодательство уже разрешает конфисковывать российское имущество – государственное и частное – в пользу Украины.
Важна для нас позиция США, которые также рассматривают законодательные инициативы, которые позволили бы конфискацию российских активов и их передачу в пользу Украины. Кроме того, Министерство юстиции США уже обратилось в Конгресс по поводу использования конфискованных российских активов для поддержки Украины.
В свою очередь, в Европейском Союзе обсуждают возможность наделить недавно созданную Прокуратуру ЕС полномочиями конфисковывать имущество лиц, пытающихся миновать наложенные санкции. Речь идет о том, что обход санкций может стать преступлением и уголовно наказуемым деянием, за совершение которого может наступать ответственность посредством конфискации имущества.
Если обход санкций будет криминализирован на уровне ЕС, расследовать такие преступления смогут правоохранительные органы стран-членов, а также Прокуратура, под руководством экс-главы румынской антикоррупционной прокуратуры Лауры Ковеши. Достаточно лишь заглянуть в ее биографию, чтобы понять, что россиянам уклоняющимся от санкций, которые попадут под прицел Прокуратуры ЕС, будет не по себе.
Мы видим, что страны, в которых находятся российские активы, пытаются найти пути, чтобы это имущество изъять и передать на восстановление Украины. И это действительно немалые деньги.
Кроме замороженных около 300 миллиардов российского Центробанка, по словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, на Австрию, Бельгию, Францию, Германию, Ирландию, Италию и Люксембург приходится около 17 млрд долларов замороженных российских активов (яхты, недвижимость, счета) принадлежат почти 100 связанным с Российской Федерацией олигархам.
Также правительство Великобритании, чтобы помешать Путину финансировать его военную машину, заморозило более 18 миллиардов фунтов стерлингов активов, принадлежащих российским олигархам и другим гражданам РФ. Под санкции попали около 1300 человек, 120 организаций, заморожены активы почти 20 российских банков.
И это еще далеко не все скрывающиеся за рубежом российские средства. Их больше, и их ищут, в том числе привлекая к этому спецслужбы и частные юридические компании.
Ведь все признают, что Россия наносит Украине страшные разрушения и именно она ответственна за восстановление нашей инфраструктуры, энергообъектов, домов и зданий. Именно Россия должна компенсировать весь ущерб, причиненный Украине и украинцам.
Для этого, кроме юридических механизмов, нужна политическая воля и решительность мировых лидеров.
Резолюция Генассамблеи ООН показывает, что такая политическая воля в мире существует. Так что готова Россия или нет, а заплатить справедливую цену за все, что она разрушила, ей придется. И чем дольше она это откладывает, тем больший счет получит после нашей Победы.
Денис Маслов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики
По материалам: LB.UA