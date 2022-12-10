В Осло вручили Нобелевскую премию мира 2022

Об этом рассказал глава правления российского отделения организации Ян Рачинский в интервью радио-программы BBC HARDtalk.

Александра Матвийчук в нобелевской речи призвала привлечь Путина и Лукашенко к ответственности

«Мир, прогресс и права человека неразрывно связаны. Государство, убивающее журналистов, арестовывающее активных людей и разгоняющее мирные демонстрации, представляет угрозу не только для своих граждан и государства, а для всего региона и мира. Поэтому на системные нарушения мир должен реагировать. <…>

Это хорошо видно на примере России, которая последовательно уничтожала собственное гражданское общество. Но страны демократического мира длительное время закрывали на это глаза. Они продолжали жать руку российскому руководству, строить газопроводы и вести бизнес как обычно. Десятилетиями российские войска совершали преступления в различных странах, но всегда оставались безнаказанными. Мир не отреагировал даже на акт агрессии и аннексии Крыма. <…> Россия поверила, что может делать все, что захочет.

Теперь Россия стремится сломить сопротивление и оккупировать Украину через намеренное причинение боли мирному населению. Российские военные целенаправленно уничтожают жилые дома, церкви, школы, больницы, расстреливают эвакуационные коридоры и держат людей в фильтрационных лагерях, проводят принудительные депортации населения; похищают, пытают и убивают на оккупированных территориях. Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории», — приводит ее слова «Новая газета Европа».

Он заявил, что «Мемориал» проигнорировал эту просьбу. Также Рачинский назвал решение Нобелевского комитета «замечательным», так как оно показывает, что государственные границы не способны разделить гражданское общество.