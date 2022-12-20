Зеленский приехал в Бахмут. ФОТО. ВИДЕО

Ошибка в тексте? Выдели слово мышкой и нажми Ctrl+Enter

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бахмут Донецкой области с неанонсированным визитом, сообщили корреспонденты телеканала Freedom. Эту информацию подтвердил изданию «Громадське» пресс-секретарь президента Украины.

«Он посетил передовые позиции, наградил бойцов знаками отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал», — уточнил изданию «Суспильне» пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Всю осень в окрестностях Бахмута продолжаются ожесточенные бои, о которых регулярно сообщают как телеграм-каналы пророссийских военкоров, включая из крупнейших каналов «Рыбарь», так и украинский Генштаб.

О том, что Бахмут остается одной из самых «горячих» точек говорил и сам Зеленский в своем видеообращении накануне. «Бахмут остается самой горячей точкой по всей линии фронта – более 1300 км активных боевых действий», — говорится в обращении президента Украины.

Бахмут находится под контролем Украины. Потенциальный захват Бахмута российской армией, как отмечала британская разведка, в перспективе позволит России угрожать более крупным городам, подконтрольным Украине — Краматорску и Славянску.

Спикер президента Никифоров подтвердил визит Владимира Зеленского в Бахмут

Видео

Замминистра обороны Маляр тоже в Бахмуте, пообщалась с нашими бойцами

«Он посетил передовые позиции, наградил знаками отличия и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал», - прокомментировал Никифоров журналистам.