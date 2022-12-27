Живой Журнал

Сегодня: Вторник, 27 Декабря 2022    11:01:21
|
Главная » Новости » Криминал » 2022 » Декабрь » 27 » 01:29:38

«Добивали в голову». В Макеевке расстреляли семью из 8 человек, включая троих детей

Сегодня, 01:29:00 882 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Добивали в голову». В Макеевке расстреляли семью из 8 человек, включая троих детей

Сегодня, в понедельник 26 декабря 2022, поздно вечером, в городе Макеевка (Донецкая область) расстреляли семью цыган из 8 человек. Среди погибших 3 детей.
 
Происшествие произошло в частном секторе, на небольшой улице Прогрессивная, 10 в Макеевке. Была жестоко расстреляна цыганская семья, среди них были трое детей: 1, 7 и 9 лет. 
 
Предположительно, действовала группа зеков-вагнеровцев (по другой информации "кадыровцев"), вооруженных автоматами. Все люди, включая детей, были убиты выстрелом в голову.

По информации очевидцев, подозреваемые скрылись на их же машине марки «Шкода Суперб», синего цвета, г/н Е749УК.
 
«Будни оккупированной Макеевки. Расстреляна семья из 8 человек, включая троих детей. Казалось бы, причем тут выпущенные из российских тюрем бандиты, насильники, и убийцы, которым раздали оружие и отправили на Донбасс…», - пишет местный блогер Денис Казанский.
 

​​​​​​Смотрите также: Как расстреляли российских солдат в Макеевке

Тэги: дети, убийство, Макеевка, Вагнер
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: