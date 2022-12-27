«Добивали в голову». В Макеевке расстреляли семью из 8 человек, включая троих детей

Происшествие произошло в частном секторе, на небольшой улице Прогрессивная, 10 в Макеевке. Была жестоко расстреляна цыганская семья, среди них были трое детей: 1, 7 и 9 лет.

Предположительно, действовала группа зеков-вагнеровцев (по другой информации "кадыровцев"), вооруженных автоматами. Все люди, включая детей, были убиты выстрелом в голову.



По информации очевидцев, подозреваемые скрылись на их же машине марки «Шкода Суперб», синего цвета, г/н Е749УК.



​​​​​​Смотрите также: Как расстреляли российских солдат в Макеевке «Будни оккупированной Макеевки. Расстреляна семья из 8 человек, включая троих детей. Казалось бы, причем тут выпущенные из российских тюрем бандиты, насильники, и убийцы, которым раздали оружие и отправили на Донбасс…», - пишет местный блогер Денис Казанский.

Сегодня, в понедельник 26 декабря 2022, поздно вечером, в городе Макеевка (Донецкая область) расстреляли семью цыган из 8 человек. Среди погибших 3 детей.