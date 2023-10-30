Убийство 9 человек в Волновахе совершили российские военные - СК РФ

"Все убиты в голову. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть улики. Все соседи говорят, что убийцы — военные. Никто не задержан, всем теперь страшно", — рассказал сосед семьи.

Мотивы преступления пока неясны

Дикое убийство в оккупированной Волновахе Донецкой области. Российский военный расстрелял семью из 9 человек, включая двоих маленьких детей. Сообщается, что местная жительница Наталья Горкун отмечала день рождения. Накануне ее зять Андрей Капканец поругался с кадыровцами, которые пытались отжать его дом. Кадыровцы решили отомстить. Ворвались прямо в разгар семейного застолья и убили всех, кто на нем присутствовал, включая деток. Так выглядит «защита людей Донбасса» в исполнении российской армии. При этом российские власти продолжают доказывать, что «Буча фейк» и там их армия такого совершить не могла. - пишет журналист Денис Казанский.

Сегодня российское федеральное издание «Известие» подтвердило, что массовое убийство 9 человек в Волновахе (Донецкая область) совершили российские военные. Это были российские военнослужащие с Дальнего Востока и двое из них были задержаны. Все убийцы проходят военную службу по контракту, сообщили в Следственном комитете РФ.Интересно, что то же самое российское издание «Известие», несколько месяцев назад, называло массовое убийство мирных жителей Бучи российскими военными «антироссийской провокацией»: мол, в Буче российские военные убивать людей семьями не могли, а в Волновахе могли, главное не перепутать.Напомним, 27 октября 2023 в оккупированной Волновахе российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми. Это произошло в частном доме на улице Донецкой. Там жили муж и жена — Наталья и Андрей, а также их дети — ученица младших классов Настя и 4-летний Никита. В доме находилось еще пять человек - это были гости, которые пришли праздновать день рождения, все они тоже были жестоко убиты.Об этом сообщили сосед и родственница погибшей семьи.По факту убийства девяти человек Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.По версии знакомого семьи погибших, военный «что-то не поделил» с убитым жителем дома. «Сразу приехала верхушка (высокопоставленные военные. — Прим. „Медузы“) и они начали пытаться скрыть все, соседям сказали — молчать», — заявил Astra знакомый семьи.Baza, в свою очередь, пишет, что убийство было совершено 28 октября, и в ночь перед ним возник «конфликт с неизвестными людьми в военной форме без опознавательных знаков».