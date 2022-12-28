В Одессе приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II

Отметим, что подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и никого не пропускают.

Рабочие пока что разбирают деревянный саркофаг, скрывающий императрицу. Коммунальщики уверяют, что просто присматриваются к локации и прикидывают, как бы провести демонтаж.

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«Мы начали общение с мэрией. Варианты размещения еще предстоит разработать. Пока ничего не можем сказать, но речь не идет о переносе всего ансамбля. Речь идет о приеме на временное хранение элементов скульптурных композиций», - рассказала «Думской» и.о. директора Художественного музея Александра Ковальчук.

Сотрудник музея, пожелавший остаться неназванным, рассказал нам, что какие-то части монументов положат во внутреннем дворе, что-то будет храниться в фондах, что-то — у главного входа, в фасадном дворе.

Напомним, решение о демонтаже памятников депутаты приняли на сессии 30 ноября практически единогласно.

Похоже, Катерину убирают! Сегодня 28 декабря 2022, в Одессе с самого утра приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II.Ранее сообщалось, что одесские памятники Екатерине II и Суворову будут храниться в Худмузее в разобранном состоянии.