Памятник Екатерине в Одессе облили краской, надели колпак и вложилив руку петлю для коллаборантов

"Очень красноречивая инсталляция сегодня (2 ноября - ред.) с утра появилась на маркере путинского кровавого "мира" на Екатерининской площади в Одессе. Это петля для оккупантов или коллаборационистов из городского совета, и каждый день свежих?"



По словам Гуцалюка, фото из Одессы ему прислали неравнодушные горожане. Памятник Екатерине II в Одессе неоднократно обливали краской и расписывали различными лозунгами. В частности, 10,12 и 13 сентября.



Предыстория: Ранее были зарегистрированы две петиции относительно памятника Екатерине II. В одной предлагалось просто его снос. Автор другой петиции предложил поставить на его месте скульптуру порно-актера Билли Херрингтона.

Президент Владимир Зеленский обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II.

28 сентября в Одесском городском совете не смогли принять решение о демонтаже и переносе памятника. По словам Гуцалюка, фото из Одессы ему прислали неравнодушные горожане. Памятник Екатерине II в Одессе неоднократно обливали краской и расписывали различными лозунгами. В частности, 10,12 и 13 сентября.

На памятник Екатерине II в Одессе надели красный колпак палача, а на руку повесили петлю. Как стало известно ЖЖ ИНФО, об этом сообщил руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк в Facebook.