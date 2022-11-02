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Главная » Новости » Культура » 2022 » Ноябрь » 2 » 11:45:33

Памятник Екатерине в Одессе облили краской, надели колпак и вложилив руку петлю для коллаборантов

Сегодня, 11:45:50 297 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Памятник Екатерине в Одессе облили краской, надели колпак и вложилив руку петлю для коллаборантов

На памятник Екатерине II в Одессе надели красный колпак палача, а на руку повесили петлю. Как стало известно ЖЖ ИНФО, об этом сообщил руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк в Facebook.
"Очень красноречивая инсталляция сегодня (2 ноября - ред.) с утра появилась на маркере путинского кровавого "мира" на Екатерининской площади в Одессе. Это петля для оккупантов или коллаборационистов из городского совета, и каждый день свежих?"

По словам Гуцалюка, фото из Одессы ему прислали неравнодушные горожане. Памятник Екатерине II в Одессе неоднократно обливали краской и расписывали различными лозунгами. В частности, 10,12 и 13 сентября. 

Памятник Екатерине II в Одессе

Предыстория:

  • Ранее были зарегистрированы две петиции относительно памятника Екатерине II. В одной предлагалось просто его снос. Автор другой петиции предложил поставить на его месте скульптуру порно-актера Билли Херрингтона.
  • Президент Владимир Зеленский обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.
  • Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II.
  • 28 сентября в Одесском городском совете не смогли принять решение о демонтаже и переносе памятника.
Тэги: памятник, одесса, инсталляция
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