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Главная » Новости » Культура » 2022 » Декабрь » 30 » 15:53:47

Как в Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову. ФОТО и ВИДЕО

Вчера, 15:53:16 300 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как в Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову. ФОТО и ВИДЕО

В ночь на четверг коммунальные службы в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову, стоявшие в центре города.

Фотографии демонтированных монументов опубликовал в своем телеграм-канале заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

После нападения России на Украину украинские города начали активно избавляться не только от советских названий и памятников, что они делали и в довоенные годы, но и от названий и памятников, связанных с Россией.

Памятник императрице Екатерине II, распоряжением которой в 1794 году была основана Одесса, и ее сподвижникам по проекту архитектора Юрия Дмитриенко был поставлен в 1900 году, а после революции, в 1920 году, демонтирован.

Его восстановили только в 2007 году.

памятник

АВТОР ФОТО,T.ME/TYMOSHENKO_KYRYLO

памятник

АВТОР ФОТО,T.ME/TYMOSHENKO_KYRYLO

памятник

АВТОР ФОТО,T.ME/TYMOSHENKO_KYRYLO

памятник

АВТОР ФОТО,T.ME/TYMOSHENKO_KYRYLO

памятник

АВТОР ФОТО,T.ME/TYMOSHENKO_KYRYLO


Напомним, 30 ноября депутаты горсовета Одессы проголосовали за демонтаж и перенос памятника Екатерине II и ее сподвижникам (памятник основателям Одессы), а также монумента Суворову. В начале ноября за перенос памятника проголосовали жители города.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в ночь на четверг поблагодарил жителей Одессы, которые выразили свою позицию по отношению к российскому имперскому наследию.

По информации горсовета, памятники из центра Одессы после демонтажа будут отправлены в художественный музей.

Видео сноса памятника в Одессе

 

Мнение одесситов
 


 
Тэги: памятник, одесса, Демонтаж
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