Где Медведчук? Его семья живёт в Москве, а крестная дочь Путина учится во ВШЭ — и ее дважды не смогли отчислить. РАССЛЕДОВАНИЕ

О том, что Оксана Марченко в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабной войны, находилась в Москве и встречалась с певцом Николаем Басковым (позднее он поддержал вторжение), со ссылками на ее соцсети писали украинские журналисты. В апреле, после начала вторжения и ареста мужа, она также выступала на пресс-конференции в Москве.

Об этом «Медуза» и «Лаборатория университетской прозрачности» узнали из приказа о зачислении Медведчук и еще двух студентов на факультет «Высшая школа бизнеса» Высшей школы экономики (ВШЭ) от 31 августа 2021 года, опубликованного на сайте вуза. Всех троих зачислили во ВШЭ на одну из самых востребованных специальностей факультета — «управление бизнесом» — по особой процедуре для иностранцев (они граждане Украины). Этот способ поступления дает возможность иностранным гражданам не сдавать ЕГЭ — вместо него нужно сдать внутренние вступительные экзамены вуза.

Студентам грозило отчисление за поддельные справки из больницы

Во время летней сессии Медведчук, Шуст и Косовский пропустили сдачу одного и того же экзамена (какого именно, «Медузе» выяснить не удалось). После этого все трое направили в учебный офис справки о временной нетрудоспособности (то есть болезни) из Морозовской детской городской клинической больницы.

В соответствии с внутренним распорядком вуза, администратор курса от учебного офиса обязан подтверждать подлинность больничного. Как рассказал «Медузе» и «Лаборатории университетской прозрачности» источник во ВШЭ (он попросил сохранить его анонимность), администратор направил официальный запрос в медучреждение. Через два дня пришел ответ от клиники, в котором утверждалось, что Медведчук, Шуст и Косовский в больницу не обращались и никаких справок не получали (ответ больницы есть в распоряжении «Медузы»).

Обычно студентам, предоставившим поддельные справки, грозит отчисление из Высшей школы экономики: это нарушение внутренних правил распорядка вуза, приказы о санкциях за это регулярно появляются на сайте ВШЭ. В этих условиях, рассказывает источник «Медузы» и «Лаборатории университетской прозрачности», администратор продолжил действовать по инструкции: он направил студентам уведомление об отчислении и разрыве договора — и подготовил приказ, который должен был утвердить менеджер учебного офиса.

Угрозы от «представителей родителей» студентов

После этого, по словам источника, администратору начали поступать угрожающие звонки от незнакомых людей. Они выдавали себя за «представителей родителей» студентов и убеждали остановить процедуру отчисления, потому что она якобы «разрушает студентам жизнь и судьбу».

Студенты направили в учебный офис новые справки, якобы подтверждающие подлинность первых документов. Однако в переговорах с администрацией ВШЭ клиника продолжала настаивать, что не выдавала Дарье Медведчук и ее сокурсникам никаких бумаг (этот ответ из больницы также есть в распоряжении «Медузы»).

В этот момент, по словам источника «Медузы» и «Лаборатории университетской прозрачности» во ВШЭ, в ситуацию вмешалась менеджер образовательной программы, которая сообщила администратору, что ей «позвонили от Рощина (Сергей Рощин, проректор НИУ ВШЭ, — прим. „Медузы“) и этих студентов попросили не отчислять, так как они из Украины и у них сложная жизненная ситуация». Из приемной Рощина в учебный офис отправили письмо, к которому прилагались уже третьи по счету справки о временной нетрудоспособности трех студентов.

По словам бывшего сотрудника ВШЭ, который ознакомился с этим письмом, на этот раз справки пришли из другой поликлиники — и, как утверждал представитель приемной проректора, оказались подлинными. При этом в тексте письма из приемной Рощина, рассказывает собеседник «Медузы», якобы были сфабрикованные цитаты из предыдущей переписки администратора курса с ректоратом. Их, по словам источника, скомпилировали таким образом, чтобы переложить всю ответственность за путаницу со справками на учебный офис («Медузе» не удалось получить копию письма).

В то же время, по словам источника «Медузы» и «Лаборатории университетской прозрачности», менеджер учебного офиса якобы запретила администратору курса пользоваться «выразительной кнопкой» (это раздел на сайте ВШЭ, где студенты и сотрудники вуза могут оставить жалобу на несоблюдение их прав). Она сослалась на то, что «ситуация очень странная, за этих студентов просят на очень высоком уровне, и непонятно, чего ждать от всего этого», пересказывает этот разговор собеседник «Медузы».

Дарье Медведчук не удалось сдать летнюю сессию





Вскоре, по словам источника «Медузы» и «Лаборатории университетской прозрачности», который в это время работал во ВШЭ, в учебный офис пришли мужчина и женщина «бандитского вида, в кожанках и со злыми глазами». Они принесли справки (есть в распоряжении «Медузы») о переводе Шуст и Косовского в МГИМО, а также алкоголь и конфеты. Вручив документы и подарки, посетительница осведомилась о судьбе Дарьи Медведчук. Один из сотрудников учебного офиса сообщил ей, что Дарье «дали возможность написать мотивационное письмо и учиться дальше» — на что женщина удовлетворенно кивнула и ушла. Возможность написать мотивационное письмо при неуспеваемости, по словам бывшего сотрудника ВШЭ, иногда дается иностранным гражданам. С его помощью учащиеся могут попытаться перевестись в другой вуз — до выхода официального приказа об их отчислении за недобросовестное освоение образовательной программы. Это позволяет продолжать обучение без потери года. «Медузе» и «Лаборатории университетской прозрачности» не удалось выяснить, действительно ли Валентина Шуст и Даниил Косовский учатся в МГИМО, а также проверить подлинность справок об их переводе в институт, предоставленных учебному офису ВШЭ (сами бумаги есть в распоряжении «Медузы»). В профиле Шуст во «ВКонтакте» указано, что она студентка МГИМО. Судя по внутреннему расписанию ВШЭ, Дарью Медведчук дважды не удалось отчислить из вуза: она по-прежнему числится студенткой Высшей школы экономики. Учится Медведчук все так же, занимая место в конце рейтинга успеваемости учащихся факультета. Дарья Медведчук, Виталий и Даниил Косовские, Валентина и Дмитрий Шуст не ответили на вопросы «Медузы», отправленные в мессенджерах.

Пресс-служба МГИМО также не ответила на запрос «Медузы».

Пресс-служба ВШЭ в ответ на запрос «Медузы» об успеваемости трех студентов и обстоятельствах перевода Шуст и Косовского в МГИМО заявила, что «ВШЭ придерживается высоких стандартов обучения и тщательно контролирует успеваемость всех студентов»: «В Вышку не только сложно поступить, но и трудно учиться. У нас учатся только те, кто имеет на это основание и успешно сдает все экзамены».

Комментировать «подробности личных дел» отдельных студентов вуз отказался.

Расследование « Расследование « Медузы » и «Лаборатории университетской прозрачности» Несмотря на поддержку ректората ВШЭ, всем трем студентам так и не удалось сдать летнюю сессию. У каждого из них было больше трех пересдач, что по правилам вуза также ведет к отчислению. Им отправили уведомления об отчислении «за недобросовестное освоение образовательной программы».Вскоре, по словам источника «Медузы» и «Лаборатории университетской прозрачности», который в это время работал во ВШЭ, в учебный офис пришли мужчина и женщина «бандитского вида, в кожанках и со злыми глазами». Они принесли справки (есть в распоряжении «Медузы») о переводе Шуст и Косовского в МГИМО, а также алкоголь и конфеты. Вручив документы и подарки, посетительница осведомилась о судьбе Дарьи Медведчук. Один из сотрудников учебного офиса сообщил ей, что Дарье «дали возможность написать мотивационное письмо и учиться дальше» — на что женщина удовлетворенно кивнула и ушла.

Согласно информации на сайте образовательной программы «Управление бизнесом», заявления на поступление в рамках этой квоты принимаются до 14 августа, а договоры об оказании платных образовательных услуг заключаются не позднее 28-го. При этом в начале 2022 года Виктор Медведчук рассказывал, что Дарья поступила в Женевский университет и планировала уехать в Швейцарию, но ее виза оказалась аннулирована за два дня до учебы.Приказ о зачислении Медведчук, Косовского и Шуст на сайте Высшей школы экономикиТрое украинцев — Дарья Медведчук, Даниил Косовский и Валентина Шуст — учатся во ВШЭ платно (в рамках программы для иностранных граждан бюджетные места не предусмотрены). Косовский и Шуст не просто студенты из Украины — это дети близких к Виктору Медведчуку людей. Отец Даниила Виталий Косовский — известный протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата. Отец Валентины Дмитрий Шуст — член правления благотворительного фонда Виктора Медведчука и бывший руководитель инвестиционной компании «Укркапитал», которой сейчас управляет жена Медведчука Оксана Марченко.