Как избавиться от засорения в ванной или на кухне за 15 минут: 5 простых решений

Если под рукой нет вантуза или сантехнического троса, воспользуйтесь следующими средствами:

Чтобы прочистить засор, можно воспользоваться любым стиральным порошком. Следует насыпать в сток 2-3 столовых ложек любого стирального порошка и оставить на 30-40 минут. Порошок за это время начнет взаимодействовать с грязью и жиром. После этого тщательно промыть сток водой.

Растворите один-два пакетика лимонной кислоты в одном литре горячей воды. Если канализационные трубы металлические, жидкость можно сразу заливать в сливное отверстие. Если трубы пластиковые, подождите, пока вода охладится до 70-80 градусов. Кислота растворит отложение на стенках трубы и устранит засор за 15 минут. При необходимости повторите процедуру.

Приготовить смесь из 250 г соли, 250 г пищевой соды и четверть стакана винного камня. Для прочистки труб насыпают в слив четверть стакана сухой смеси и заливают стаканом кипятка, через пару минут смывают большим количеством прохладной воды. Сухую смесь следует хранить в плотно закрытой таре и пользоваться ею при необходимости.

Чтобы почистить засор в канализационных трубах, можно пойти в хозяйственный магазин и приобрести одно из химических средств для их прочистки. А можно попытаться справиться с засорением без финансовых затрат используя имеющиеся в доме средства. Как избавиться от засорения, рассказываем в материале ТСН.uaНа кухне и в ванне засорение труб часто случается из-за мыльно - жировых пробок. В таком случае устранить сор можно с помощью обычной горячей воды. Необходимо открыть горячую воду, чтобы она стекала в трубу в течение 15 минут. Этого времени достаточно для смытия с поверхности труб всяческих отложений. Для профилактики засоров желательно один раз в неделю заливать в сливное отверстие несколько литров крутого кипятка, можно с добавлением соды.Можно воспользоваться содой и уксусом. Чистку нужно сделать следующим образом – три четвертых стакана соды засыпать в трубу, затем залить столько же уксуса и закрыть отверстие пробкой. Через 10-15 минут промыть горячей водой. Сода и уксус вступают в бурную реакцию с выделением углекислого газа, в такой среде хорошо растворяются жировые и мыльные отложения. Через пол часа откройте горячую воду и подождите, пока поток воды смоет остатки загрязнения.В конце концов, если ничего не поможет, выберите по своему вкусу и кошелек магазинное средство для прочистки труб. Не забывайте об их токсичности, следите, чтобы средство не попало на кожу и слизистые.