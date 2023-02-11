«Полный самолет беременных». В Аргентине пытаются совладать с наплывом женщин из России

"Примерно половина из них находилась в последнем триместре, многие сообщили, что уже на 33-й или 34-й неделе беременности", – сказала чиновница в интервью аргентинскому телевидению.

"Проблема в том, что они приезжают, рожают детей и после этого покидают Аргентину, чтобы никогда больше не возвращаться. Мы не можем позволить им бесстыдно нам лгать, утверждая, что они туристки, хотя на самом деле это не так", – заявила Кариньяно.