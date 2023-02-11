«Полный самолет беременных». В Аргентине пытаются совладать с наплывом женщин из России

Суд в Аргентине разрешил въехать в страну всем шестерым гражданкам России, которые были ранее задержаны в аэропорту страны после прилета. Об этом ТАСС сообщил адвокат троих россиянок Кристиан Рубилар.
Беременные россиянки прилетели в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, но поначалу им отказали во въезде. Причем, как сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин, одна из девушек оставалась в зоне вылета с 7 февраля.
Ранее глава миграционной службы Аргентины
Флоренсия Кариньяно заявила, что отказ во въезде россиянкам связан с возникшими у сотрудников миграционной службы подозрениями в том, что они предоставили ложную информацию о цели поездки.
По ее словам, россиянки въехали в страну как туристки, несмотря на то, что все находились на поздних сроках беременности.
Кариньяно выступила с заявлением после того, как в четверг вечером в Аргентину одним рейсом прибыли сразу 33 беременные гражданки России, что насторожило сотрудников миграционной службы.
Аргентина предоставляет гражданство родившимся в стране детям, а их родители могут на этом основании получить постоянный вид на жительство, а вслед за этим – и аргентинский паспорт. Он дает в том числе право на безвизовый въезд в страны Евросоюза.
Из-за этого в Аргентину и раньше приезжали беременные женщины, чтобы родить там ребенка, но после вторжения России в Украину страна испытывает ощутимый наплыв беременных россиянок.
По словам Кариньяно, с августа 2022 года поток российских граждан в Аргентину заметно увеличился. А всего за прошлый год в страну въехало порядка 10,5 тысяч беременных гражданок РФ.
"Примерно половина из них находилась в последнем триместре, многие сообщили, что уже на 33-й или 34-й неделе беременности", – сказала чиновница в интервью аргентинскому телевидению.
Адвокат россиянок, которые были задержаны в аэропорту, заявил местным СМИ, что его клиентки пытаются спастись от войны и репрессий, поскольку выражение несогласия с российской политикой чревато тюрьмой. Однако глава миграционной службы убеждена, что это не так.
Примерно 7000 из этих женщин вернулись домой сразу после родов, дав поручение аргентинским юристам оформить документы на гражданство для младенцев, а впоследствии – и для родителей, сообщила она.
"Проблема в том, что они приезжают, рожают детей и после этого покидают Аргентину, чтобы никогда больше не возвращаться. Мы не можем позволить им бесстыдно нам лгать, утверждая, что они туристки, хотя на самом деле это не так", – заявила Кариньяно.
Как заявила Кариньяно, всё это вызывает озабоченность у аргентинских властей, и сейчас по факту такого вида "туризма" начато расследование.