Массовая драка. В турецком отеле Royal Seginus подрались футболисты из Украины и России. ВИДЕО

По предварительным данным, всё началось вечером 13 февраля. Несколько представителей украинского клуба «Минай» подошли к начальнику ярославского «Шинника» и попросили его спеть вместе украинский гимн. Тот в агрессивной манере предложил украинцам выйти на улицу и «разобраться раз на раз», однако в конфликт вмешались сотрудники отеля и его удалось погасить.

Через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистами «Шинника» и избили их. Когда лифт приехал на этаж, там стояла группа ярославских футболистов, и между российскими и украинскими игроками вновь вспыхнула массовая драка. В отель пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь. Сейчас между футболистами и представителями команд до сих пор происходят разовые стычки. В отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны.

В самом отеле подтвердили информацию о произошедшей драке, но сообщили, что «сейчас уже всё спокойно, но не исключено, что украинцы вновь побьют россиян».

«Почему вы не выходите на митинги?»



По словам российских футболистов, украинцы из команды «Минай» специально провоцировали их на драку в турецком отеле Royal Seginus. По словам российских футболистов, украинцы из команды «Минай» специально провоцировали их на драку в турецком отеле Royal Seginus.

Вечером несколько игроков закарпатского клуба «Минай» подошли к футболистам из ярославского «Шинника», чтобы выяснить, почему они не протестуют против правительства и не выходят на площади. Но диалога не получилось. Через некоторое время одного из российских футболистов избили в лифте — перед этим украинские игроки спросили, разговаривает ли он по-русски. После этого между спортсменами началась массовая драка. Футболисты «Шинника» считают, что украинцы знали о прибытии русской команды в отель и специально готовились к драке, провоцируя их проукраинскими лозунгами.

Чтобы успокоить спортсменов, в отель пришлось вызвать полицейских, однако ни задерживать, ни оформлять каких-либо документов они не стали. Всего по итогам драки пострадали четверо российских футболистов, и теперь неясно, смогут ли они играть в ближайшее время — их должны проверить на возможные переломы.

По словам одного из футболистов «Шинника», уже после драки один из сотрудников штаба украинской команды предупредил их, что россиянам лучше побыстрее выехать из отеля. Потому что украинцы «настроены серьёзно» и конфликт может вспыхнуть с новой силой.

Официальный комментарий закарпатского ФК "Минай" по поводу драки с российскими футболистами

Украинцы сразу уточняют - по поводу "выигранной драки".

"Причиной стычки стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев. Информация российских пропагандитских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей "Шинника" и избили игрока в лифте - традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных составах. Количество пострадавших со стороны "Шинника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как "бросают".

Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян", - заявляют в "Минае".

Они также говорят, что отсутствие россиян в гостинице было их главным требованием к организаторам. Организаторы отвечают, что поселить россиян согласилась гостиница.

Массовая драка между российскими и украинскими футболистами произошла в турецком отеле «Royal Seginus». Там проживают игроки обеих команд.