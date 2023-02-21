В прессу утек написанный в Кремле документ о постепенном присоединении Беларуси к России

Администрация президента России летом 2021 года, вероятно, разработала документ о военном, культурном, экономическом присоединении Беларуси к России к 2030 году. Документ одновременно получили журналисты нескольких изданий, в их числе Süddeutsche Zeitung, Yahoo News, центр «Досье».

Документ, получивший название «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении», направлен на подчинение общественно-политической, торговой, научной и культурной жизни Беларуси, подстраивание законодательства республики под российское и установление доминирования русского языка над белорусским. Ключевым инструментом при интеграции Беларуси, согласно плану АП, станет Союзное государство (СГ).

Присоединение Беларуси к России должно происходить в несколько этапов, следует из стратегии. До 2022 года следовало сформировать пророссийские настроения у населения, включая политическую и военную элиты, и тем самым ограничить влияние «националистических и прозападных» сил, завершить конституционную реформу в Беларуси, исходя из интересов России. Москва также планировала создать пророссийские группы влияния среди белорусских элит, заставить республику использовать российские порты для отгрузки товаров и увеличить влияние РФ в гуманитарной сфере.

К 2025 году АП рассчитывает уже иметь стабильные группы влияния в белорусской политике, армии и бизнесе, расширить российское военное присутствие и обеспечить интеграцию Беларуси в энергетическую, транспортную и коммуникационную систему России. Еще одной среднесрочной целью является оказание поддержки пророссийским неправительственным и некоммерческим организациям.

Наконец, к 2030 году стратегия предполагает завершение формирования СГ, объединение армий двух стран, контроль России над информационным пространством Беларуси и переход на единую валюту. К этому году АП также предлагает обсепечить главенство русского языка над белорусским в республике и создать общее культурное пространство с единым подходом к истории.

По данным журналистов, документ был разработан Управлением президента по приграничному сотрудничеству, курируемым замглавы АП Дмитрием Козаком. Эту информацию подтвердил Yahoo News западный чиновник.



Несколько источников в западной разведке считают этот документ заслуживающим доверия, пишет немецкий сайт Tagesschau. Управление президента по приграничному сотрудничеству занимается вмешательством в политику Беларуси, Молдовы и стран Балтии, пишет «Досье». Управление возглавляет Алексей Филатов, ранее представлявший интересы Кремля в Южной Осетии и Абхазии и курировавший гуманитарное и политическое взаимодействие Москвы с ДНР и ЛНР. По данным собеседника Yahoo News в западной разведке, в разработке концепции Союзного государства активно участвовали ФСБ, СВР, ГРУ и Генштаб. Документ был представлен Козаку осенью 2021 года, уточнил источник.

Минск вряд ли всерьез заинтересован реализацией стратегии Москвы по поглощению, сообщил Tagesschau собеседник в западной разведке. Путин и Лукашенко по-прежнему не доверяют друг другу и, каждый из них ждет смерти другого, считает источник.