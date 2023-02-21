Байден ответил Путину: «НАТО не планировали нападать на Россию, как сегодня сказал Путин»

Президент США Джо Байден выступил с речью в Варшаве, в ходе которой он пообещал, что США будут добиваться правосудия для военных преступников и продолжат помогать Украине. Байден также отреагировал на послание Владиимра Путина и поддержал народы Беларуси и Молдовы в борьбе за демократию и против российского влияния.

Цитата: «Год назад мир готовился к падению Киеву. Я только что приехал из Киева — он все еще стоит, он все еще свободен.

Вместо победы Путин остался со сгоревшими танками и войсками в беспорядке. Он думал, что добьется финляндизации НАТО. Вместо этого он добился вступления Финляндии в НАТО. И Швеции. НАТО объединено так, как никогда. Он думал, что автократы жесткие, а демократы мягкие. Но он столкнулся с железной волей Америки и других стран, выступающих против власти, основанной на страхе и силе.

Спустя год войны Путин больше не сомневается в силе нашей коалиции. Но он все еще сомневается, что мы сможем продолжать поддерживать Украину долго. Но наша поддержка Украины не ослабнет, НАТО не будет разъединено, мы не устанем. Стремление Путина к власти и захвату земель проиграет, а любовь украинцев к своей стране превозобладает.

Если Россия перестанет атаковать Украину — это будет конец войны. Если Украина перестанет защищаться — это будет конец Украины. Поэтому вместе мы делаем так, чтобы Украина могла защититься.

Когда Россия вторглась, не только Украина, весь мир оказался перед испытанием. Вопросы, вставший перед нами были одновременно и легкими и глубокими. Должны мы ответить или промолчать, будем мы сильными или слабыми, будем мы, союзники, объединены или разъединены. Год спустя мы знаем ответы на эти вопросы.Демократия спустя год войны в мире стала сильнее, а автократии — слабее. Потому что во времена неопределенности, знание, за что ты выступаешь и кто тебя поддерживает — это самое важное.Поэтому смелые жители Беларуси продолжают бороться за демократию, жители Молдовы хотят жить свободно, встать на путь к членству в ЕС. Президент Санду сегодня здесь, я горд стоять вместе с вами и вашим народом.Аппетиты автократа не могут быть удовлетворены. Аппетитам автократа нужно оппонировать.«Нет, ты не захватишь мою страну», «нет, ты не отнимешь мою свободу», «нет, ты не отнимешь у меня будущее». Я повторю то, что говорил год назад: диктатор никогда не сможет подавить стремление людей к свободе. Жестокость никогда не уничтожит волю свободных людей. Украина никогда не станет победой для России.Это был экстраординарный год во всех смыслах.. Они атаковали мирных жителей, использовали изнасилование как оружие, воровали украинских детей в попытках украсть будущее Украины, бомбили вокзалы, роддомы, школы и детдома. Никто не может закрыть глаза на российские зверства против украинцев.Но так же экстраординарным был и ответ украинцев. Год назад бомбы полетели на Украину. Украина до сих пор свободна. От Херсона до Харькова украинские силы возвращают свою землю. Украина вернула больше половины оккупированных Россией территорий. Несколько раз весь мир голосовал с осуждением российской агрессии, в том числе в Генассамблее ООН.Я хочу обратиться к жителям России. США и европейские страны не хотят контролировать или уничтожить Россию. За. И миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями — не враги. Это война никогда не была неизбежной. Это трагедия. Путин выбрал ее, а каждый день, что война продолжается — это его выбор. Он может закончить войну одним словом.Мир объединился, чтобы отреагировать на последствия путинской войны. Путин пытался заморить мир голодом, блокируя порты в Черном море, усугубляя мировой продовольственный кризис, который ударил развивающиеся страны особенно тяжело. США и страны G7 и партнеры по всему миру нарастили глобальные поставки продовольствия.Я никогда не забуду прошлогоднюю встречу с украинскими беженцами, которые только прибыли в Варшаву. Я видел их лица, усталые, но свободные, они прижимали детей, переживали, что никогда больше не увидят своих отцов, мужей, братьев, сестер снова. В этот самый темный момент их жизни вы, жители Польши, предоставили им безопасность и приняли их.Мы продолжаем поддерживать самый массовый санкционный режим, введенный против какой-либо страны в истории. И мы объявим еще больше санкций на этой неделе вместе с нашими партнерами. Мы заставим нести ответственность ответственных за войну.Нам есть чем гордиться, но мы должны быть честными. Оборона это не дело одного года, это всегда тяжело. Украина продолжает обороняться и начинает собственные наступления. Впереди будут тяжелые и горькие дни. Победы и трагедии. Но у Украины все еще битва впереди, если США и партнеры продолжат поддерживать прикрывать ее спину, пока она защищается.В следующем году мы будем праздновать 75-летие сильнейшего оборонного объединения в мире — НАТО. И пусть не будет сомнений в приверженности США альянсу и 5 статье его устава незыблемо. Каждый член НАТО знает это. И Россия тоже знает это.