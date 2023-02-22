24 лютого 2023 по усьому світу пройдуть акції в підтримку України

Понад 200 міст світу проведуть масові мирні демонстрації, марші солідарності та молитовні заходи до 24 лютого 2023 року — року повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Світовий Конгрес Українців закликає підтримати глобальну кампанію та долучитись до проведення акцій 24 лютого. Нижче можна дізнатись акції, які проходитимуть в різних містах США, Канади, ЄС та інших країн світу.
Канада
На підтримку України та героїчного опору українців Конґрес Українців Канади 24 лютого проведе заходи в 31-му канадському місті.
Ванкувер
Місце: Art Gallery Час: 19:00
Оттава
Місце: Parliament Hill Час: 18:00
Торонто
Місце: Yonge-Dundas square Час: 18:30
Монреаль
Місце: Carre Dorchester Час: 18:30
Калгарі
Місце: Municipal Plaza Час: 18:00 – 19:00
Едмонтон
Місце: Alberta Legislature Building Час: 18:00
США
Український Конґресовий Комітет Америки запрошує на акції, молитовні зустрічі та марші у 54 містах Сполучених Штатів Америки. По усій країні з 23 по 25 лютого проведуть різноманітні заходи, марші, концерти, виставки, молитовні зустрічі на підтримку України. Детальніше за посиланням.
Нью-Йорк
Місце: russian consulate (East 91st) Час: 23 лютого 19:00
Чикаго
Місце: St Volodymyr and Olga Cathedral Square Час: 19:00
Вашингтон
Місце: Boris Nemtsov Plaza, The Embassy of Russian Federation Час: 19:00
Лос-Анджелес
Місце: Los Angeles City Hall Час: 15:00
Буффало
Місце: Ukrainian American Civic Center, 205 Military Road Час: 18:00
Пітсбург
Місце: Liberty Ave Park Час: 17:30-18:30
Х’юстон
Місце: Consulate General of the Russian Federation Час: 11:30-19:30
Великобританія
24 лютого в понад 30 містах Великої Британії відбудуться заходи вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні та мирні демонстрації на підтримку України. Ознайомитися з повним розкладом можна на сайті Союзу українців у Великій Британії.
Лондон
Місце: St Volodymyr the Great statue, Holland Park Час: 16:00
Глазго
Місце: George Square Час: 16:00
Шеффілд
Місце: Peace Gardens Час: 19:00
Ліверпуль
Місце: Liverpool Metropolitan Cathedral Plaza Час: 16:30
Ноттінгем
Місце: Speakers’ corner Час: 18:00
Норвегія
53 міста з 10 регіонів Норвегії зголосилися на проведення маніфестацій на підтримку України.
Осло
Місце: Eidsvolls plass Час: 18:00
Ліллесанд
Місце: Rådhuset i Lillesand Час: 15:00
Хьонефосс
Місце: Søndre Torg Час: 18:00
Фоснавоґ
Місце: Almenningakai Vågsgata Час: 18:00
Швеція
Стокгольм
Місце: Sergels Torg Час: 18:00
Гетеборг
Місце: S.t Sigfridsgatan 1 Час: 18:00
Італія
Рим
Місце: Piazza della Repubblica Час: 18:30
Модена
Місце: Piazza Torre Час: 19:00
Мілан
Місце: Piazza Castello Час: 16:00
Німеччина
Гамбург
Місце: Hachmanplatz Час: 14:30
Берлін
Місце: Café Kyiv, Karl-Marx-Allee 34 Час: 16:00
Бонн
Місце: Alten Rathaus, Marktplatz Час: 18:00
Хорватія
Загреб
Місце: Trg bana Jelačića Час: 13:00
Латвія
Рига
Місце: Laukums pie Rīgas Kongresu nama Час: 10:00
Франція
Париж
Місце: Place de la République Час: 18:00
Іспанія
Аліканте
Місце: Plaza Luceros Час: 17:00
Валенсія
Місце: Plaza de la Virgen Час: 19:00
Севілья
Місце: Plaza Nueva Час: 26 лютого о 13:30
Польща
Варшава
Місце: Belwederska, 49 Час: 17:30
Словаччина
Братислава
Місце: Hlavné námestie Час: 18:00
Ірландія
Дублін
Місце: GPO,O’Connell Street Час: 16:00
Мальта
Валлетта
Місце: Parliament House Час: 19:00
Кіпр
Нікосія
Місце: Eleftherias Час: 19:30
Португалія
Лісабон
Місце: Assembleia da República Portuguesa Час: 18:00
Порто
Місце: Don João 1 Час: 18:30
Словенія
Любляна
Місце: Kongresni trg Час: 16:00
Сербія
Белград
Місце: Піонерський парк Час: 12:30
Вірменія
Єреван
Місце: вул.Ханджяна, біля пам’ятника Тарасу Шевченку Час: 12:00
Нідерланди
Амстердам
Місце: Dam Square Час: 17:00
Гаага
Місце: Eline Vere Park Час: 12:30
Чорногорія
Цетинє
Місце: Dvorski Trg Час: 16:00
Угорщина
Будапешт
Місце: Városháza tér Час: 16:00
Грузія
Тбілісі