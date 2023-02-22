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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Февраль » 22 » 11:26:38

24 лютого 2023 по усьому світу пройдуть акції в підтримку України

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24 лютого 2023 по усьому світу пройдуть акції в підтримку України

Понад 200 міст світу проведуть масові мирні демонстрації, марші солідарності та молитовні заходи до 24 лютого 2023 року — року повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Світовий Конгрес Українців закликає підтримати глобальну кампанію та долучитись до проведення акцій 24 лютого. Нижче можна дізнатись акції, які проходитимуть в різних містах США, Канади, ЄС та інших країн світу.
 

Канада  

На підтримку України та героїчного опору українців Конґрес Українців Канади 24 лютого проведе заходи в 31-му канадському місті.

Ванкувер

Місце: Art Gallery Час: 19:00

Оттава

Місце: Parliament Hill Час: 18:00

Торонто

Місце: Yonge-Dundas square Час: 18:30

Монреаль

Місце: Carre Dorchester Час: 18:30

Калгарі

Місце: Municipal Plaza Час: 18:00 – 19:00

Едмонтон 

Місце: Alberta Legislature Building Час: 18:00
 

США  

Український Конґресовий Комітет Америки запрошує на акції, молитовні зустрічі та марші у 54 містах Сполучених Штатів Америки. По усій країні з 23 по 25 лютого проведуть різноманітні заходи, марші, концерти, виставки, молитовні зустрічі на підтримку України. Детальніше за посиланням.

Нью-Йорк

Місце: russian consulate (East 91st) Час: 23 лютого 19:00

Чикаго

Місце: St Volodymyr and Olga Cathedral Square Час: 19:00

Вашингтон

Місце: Boris Nemtsov Plaza, The Embassy of Russian Federation Час: 19:00

Лос-Анджелес

Місце: Los Angeles City Hall Час: 15:00

Буффало

Місце: Ukrainian American Civic Center, 205 Military Road Час: 18:00

Пітсбург

Місце: Liberty Ave Park Час: 17:30-18:30

Х’юстон

Місце: Consulate General of the Russian Federation Час: 11:30-19:30
 

Великобританія  

24 лютого в понад 30 містах Великої Британії відбудуться заходи вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні та мирні демонстрації на підтримку України. Ознайомитися з повним розкладом можна на сайті Союзу українців у Великій Британії.

Лондон

Місце: St Volodymyr the Great statue, Holland Park Час: 16:00

Глазго

Місце: George Square Час: 16:00

Шеффілд

Місце: Peace Gardens Час: 19:00

Ліверпуль

Місце: Liverpool Metropolitan Cathedral Plaza Час: 16:30

Ноттінгем

Місце: Speakers’ corner Час: 18:00
 

Норвегія  

53 міста з 10 регіонів Норвегії зголосилися на проведення маніфестацій на підтримку України.

Осло

Місце: Eidsvolls plass Час: 18:00

Ліллесанд

Місце: Rådhuset i Lillesand Час: 15:00

Хьонефосс

Місце: Søndre Torg Час: 18:00

Фоснавоґ

Місце: Almenningakai Vågsgata Час: 18:00
 

Швеція  

Стокгольм

Місце: Sergels Torg Час: 18:00

Гетеборг

Місце: S.t Sigfridsgatan 1 Час: 18:00
 

Італія  

Рим

Місце: Piazza della Repubblica Час: 18:30

Модена

Місце: Piazza Torre Час: 19:00

Мілан

Місце: Piazza Castello Час: 16:00
 

Німеччина  

Гамбург

Місце: Hachmanplatz Час: 14:30

Берлін

Місце: Café Kyiv, Karl-Marx-Allee 34 Час: 16:00

Бонн

Місце: Alten Rathaus, Marktplatz Час: 18:00
 

Хорватія  

Загреб
Місце: Trg bana Jelačića Час: 13:00
 

Латвія  

Рига
Місце: Laukums pie Rīgas Kongresu nama Час: 10:00
 

Франція  

Париж
Місце: Place de la République Час: 18:00
 

Іспанія  

Аліканте 

Місце: Plaza Luceros Час: 17:00

Валенсія

Місце: Plaza de la Virgen Час: 19:00

Севілья

Місце: Plaza Nueva Час: 26 лютого о 13:30
 

Польща  

Варшава
Місце: Belwederska, 49 Час: 17:30
 

Словаччина  

Братислава
Місце: Hlavné námestie Час: 18:00
 

Ірландія  

Дублін
Місце: GPO,O’Connell Street Час: 16:00
 

Мальта  

Валлетта
Місце: Parliament House Час: 19:00
 

Кіпр  

Нікосія
Місце: Eleftherias Час: 19:30
 

Португалія  

Лісабон

Місце: Assembleia da República Portuguesa Час: 18:00

Порто 

Місце: Don João 1 Час: 18:30
 

Словенія  

Любляна
Місце: Kongresni trg Час: 16:00
 

Сербія  

Белград
Місце: Піонерський парк Час: 12:30
 

Вірменія  

Єреван
Місце: вул.Ханджяна, біля пам’ятника Тарасу Шевченку Час: 12:00
 

Нідерланди  

Амстердам

Місце: Dam Square Час: 17:00

Гаага

Місце: Eline Vere Park Час: 12:30
 

Чорногорія  

Цетинє
Місце: Dvorski Trg Час: 16:00
 

Угорщина  

Будапешт
Місце: Városháza tér Час: 16:00
 

Грузія  

Тбілісі
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