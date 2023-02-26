В России найдены 24 детдома, куда вывезли 400 украинских детей-сирот

В августе 2022 года более 400 детей-сирот, вывезенных с оккупированных территорий Украины, распределили в 24 российских детдома и интерната, следует из январской переписки Минпросвещения с региональными органами опеки, оказавшейся в распоряжении Дождя. В 21 из этих учреждений дети подвергаются «военно-патриотическому» воспитанию.

Дождь изучил страницы учреждений в соцсетях и выяснил, что украинские дети вместе с находящимися там же российскими детьми участвуют в разного рода «патриотических» активностях: слушают брифинги спикера Минобороны России Игоря Конашенкова, в которых тот докладывает об «уничтоженных нацистах», делают окопные свечи для передовой, ставят военные спектакли, учатся обращаться с автоматом Калашникова, пишут письма на фронт российским солдатам и посещают их в госпиталях.

При этом число детей, оставшихся без попечения родителей и вывезенных с территории Украины, в действительности намного больше, чем 400. В этих 24 организациях находятся только те дети, которых накануне или после начала войны российские власти сначала «эвакуировали» в пункты временного размещения Курской и Ростовской областей и потом стали распределять по учреждениям.

В конце августа уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что в этой группе 600 детей, вывезенных из Украины. В перечне, оказавшемся в распоряжении Дождя, нет учреждений Московской, Ленинградской и других областей, которые также заявили о «приеме» сирот.

Интернатам, как следует из переписки Минпросвещения, предписано «жизнеустроить детей в семьи граждан». К середине января из более чем 400 детей, о которых известно Дождю, под опекой в приемных семьях оказались 36.

Последние данные по приемным украинским детям Львова-Белова называла в конце октября 2021: тогда в российские семьи были устроены 350 детей с оккупированных территорий Украины. Летом служба опеки Краснодара сообщала, что усыновлено «более 1000 детей из Мариуполя», но впоследствии заметку удалили и заявили о взломе.

