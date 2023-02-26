26 февраля 2014 года глазами активистов: как в Крыму отстаивали право на жизнь в Украине



По словам общественного журналиста, настоящее сопротивление крымчан против российской оккупации началось еще в 2013 году во время «Евромайдана – Крым», когда население полуострова под крымскими админзданиями начали открыто поддерживать столичные акции при жизни в демократической стране.

О статистике по проукраинскому и пророссийскому населению Крыма

«Лично для меня сопротивление против российской оккупации началось еще в ноябре 2013 года, когда мы организовали движение «Евромайдан – Крым», которое фактически являлось в основе движения сопротивления уже после захвата помещений админзданий Верховной Рады АР Крым и Совета министров Автономной Республики Крым в ночь с 26 на 27 февраля.После 27 февраля уже были военные по улицам Крыма и уже было сложно проводить какие-либо публичные акции сопротивления. В тот момент было такое впечатление, что в информационном поле Украины рассказывали только об акциях пророссийских активистов. Я был сокоординатором «Евромайдан – Крым» и мы ни дня не сидели сложа руки. Мы начали наши акции фактически после понимания того, что на территории Крыма вооруженные российские формирования, поэтому с марта начали наши ежедневные акции сопротивления российской оккупации возле памятника Тараса Григорьевича Шевченко. 26 февраля мы поддержали заявление Меджлиса крымскотатарского народа, который призвал в этот день осуществить сопротивление решению парламента АР Крым, который был против территориальной целостности Украины. Наша цель – не дать им проголосовать за решение антигосударственного характера», – вспомнил крымчанин.24 ноября 2014 года, Симферополь, первая акция движения «Евромайдан Крым». Источник: Андрей ЩекунВ свою очередь, в комментарии для Крыма крымчанин, ветеран российско-украинской войны с позывным «Евпатория», а также владелец туристической компании Сергей Викарчук отметил, что для него настоящее сопротивление началось еще в сентябре-ноябре 2013 года, когда крымские настроения были смежны с «Евромайданом».«В Крыму всегда было сопротивление, ведь сначала это была поддержка «Евромайдана», которая была почти ежедневно. Я лично не участвовал в подобных мероприятиях, так как имел определенные государственные обязательства и работал в местном самоуправлении, поэтому не имел права участвовать в таких событиях. Но я всегда поддерживал и всегда был рядом. Когда была возможность, мы собирали активы и отправляли на Майдан, а уже на нашу армию. 26 февраля я не был на событиях, которые там происходили. Помню, что я тогда был в Ялте на туристической выставке и там тоже были схожие акции. Там еще была самооборона у памятника Ленину, что-то они там сражались и наши люди там выступали. Помню, что тогда начали появляться танки, какая-то пехота…Самое интересное, что 26 февраля многие наши воюющие крымские воины они участвовали в акциях, но остались разочарованными этой датой, потому что в тот день, когда наши люди задержали и захватили административное здание, их просто попросили разойтись и на следующий день после них уже зашли оккупанты. На самом деле это очень болезненная дата для настоящих крымчан. Все остальные акции сопротивления, которые проходили с 27 февраля и по 9 марта, как и у нас в Евпатории локально, они были самыми активными. После 9 марта все начали жестоко пресекаться, люди начали исчезать, их преследовали. Мы пытались с женой, детьми и друзьями подойти к памятнику Шевченко, возложить цветы, но уже прибыло немало бритоголовых асоциальных персонажей. Они не собирались нас поддерживать. Мы чувствовали, что нас собирались преследовать, поэтому просто тихонько разошлись. В целом массовые преследования в Крыму начались после 27 февраля», – рассказал мужчина.Он также вспомнил, как ему каждый день ему же на работу поступали жалобы, а также рассказал о постоянных вызовах к руководству за свою проукраинскую позицию.«Акции сопротивления были каждый день, но, к сожалению, в то время украинское СМИ нас совсем не поддерживало и не освещало эти события. Я так понимаю, что многие из них просто дискредитировали», – поделился Викарчук.Координатор движения "Евромайдан - Крым" Андрей Щекун обратил внимание на количество украинских и пророссийских активистов на период 2013-2014 годов. По его словам, все пророссийские нарративы в Крыму всегда были искусственными. К тому же они постоянно финансировались с территории РФ, что является нарушением украинского законодательства.«В Севастополе первые активные пророссийские митинги начались 23 февраля. В Симферополе тоже была акция, но которую провели проукраинские активисты. Это был самый масштабный митинг у Совета министров Автономной Республики Крым. Тогда тысячи человек вышли на митинг в память убитого первого муфтия Номана Челебиджихана. К тому же в этот день мы планировали снести памятник Ленину. Лично я договаривался о кране, о других вещах, которые должны решить этот вопрос, но в тот день я вспоминаю с грустью, ведь нам так и не удалось это сделать. Правда, я до сих пор сожалею, что этого так и не произошло.Важно отметить, что все пророссийские нарративы в Крыму всегда были искусственными. Все их акции финансировались из средств РФ. Что фактически запрещено, ведь это полное вмешательство одной страны во внутренние дела другой. К несчастью, наши правоохранительные органы на тот момент не сработали так, как должны действовать. Позже мы поплатились за это. Во время акций 26 февраля под Верховной Радой АР Крым мы видели, что 60-80% были приезжими, специально завезенными на акции с территории РФ. Это были не крымчане. А сами крымчане в то время были достаточно пассивны в отношении подобных мер. Митинги, искусственно сгоняемые в админздания, они не насчитывали более 1 000-2 000 человек. Это говорило о том, что поддержки не было. Состоялся силовой вариант захвата Крыма. К тому же без поддержки гражданского общества АР Крым. Стоит обратить внимание и на то, что только в Севастополе, где в большинстве своем стояли войска Черноморского флота ВМФ РФ, он просто насыщен их семьями, семьями, которые еще при СССР переехали в украинский Крым», – рассказал общественный активист Андрей Щекун.Митинг у памятника Тарасу Шевченко, 9 марта 2014 года. Источник: Максим КошелевВ то же время, крымчанин Сергей Викарчук отметил, что в Крыму всегда существовала определенная статистика относительно населения полуострова: до 20% – пророссийское и до 20% – проукраинское население.«Интересно то, что проукраинской общиной никто не занимался. Мы были рассеяны, у нас не было единства, нас никто не консолидировал, нас постоянно маргинализировали. За украинский язык мы были маргиналами. За украинскую вышиванку нас также превращали в маргиналов. У нас совсем не было единства. А вот у пророссийски настроенного населения была определенная характерность: они имели какое-то «российское единство», создавали маленькие политические партии… Важно то, что другим 60% населения Крыма всегда было безразлично Украина или Россия. Главное, чтобы им было спокойно, чтобы было где зарабатывать, получать зарплату/пенсию. Этакая нейтральная позиция. А когда уже российские войска начали атаковать полуостров, эти 20% получили безумную поддержку военных. А вот в нашей армии из 20 000 только 6 000 остались верны Украине. Полиция в Евпатории долгое время держалась до последнего. Их каждый день штурмовали. Когда я работал в Администрации Евпатории, ее постоянно пытались захватить, но все сотрудники вышли и отбили здание. Факт в том, что 20% реально пророссийских активистов – они всегда существовали и всегда создавали нужные настроения против нас. Кстати, еще один интересный факт, эти 60%, занимавшие нейтральную позицию, они потихоньку, как только украинская связь начала исчезать, они стали рассеиваться и преимущественно переходить на враждебную сторону. Самое интересное, что многие люди, которые за девять лет утратили веру, после того, как начались незаконные мобилизационные меры на территории оккупированного Крыма – они все начали постепенно возвращаться с верой в Украину», – рассказал Сергей Викарчук.Сергей Викарчук с семьей. Источник: Facebook/ Оксана ВикарчукОбщественный деятель Андрей Щекун также добавил, что он вместе с другими активистами уже неоднократно давал показания гражданам РФ, специально завезенным на митинг для создания провокаций на Крымском полуострове в 2014 году.«Дело в том, что те люди, которые должны быть привлечены к ответственности, подавляющее большинство вместе с организаторами находятся на оккупированной территории и их на сегодняшний день защищает вся агентура России. Но я точно знаю, что уже открыты уголовные внедрения против этих людей: есть санкционные списки тех, кто совершал противоправные митинги и поддерживал эти мероприятия в 2013-2014 годах, а также санкционные пакеты по священникам Московского патриархата, которые поддерживали решение другого государства по вмешательству в нашу страну и открыто благословляли вооруженных людей убивать украинцев», – подчеркнул координатор «Евромайдан – Крым».Митинг у памятника Тарасу Шевченко, 9 марта 2014 года. Источник: Максим КошелевО том, что должны делать украинские власти, чтобы интегрировать крымское население в украинское культурное пространствоНа вопрос о дальнейших действиях украинской власти для успешной интеграции крымчан в украинское культурное пространство Андрей Щекун отметил, что это невозможно без восстановления исполнительных и законодательных структур АР Крым, без принятия закона о коллаборационизме и государственном финансировании необходимых направлений для возвращения Крымского полуострова.«Первое, что нужно сделать – это понять, что этнические украинцы – это государственное сообщество в Крыму, которое должно формировать там украинскую идентичность. Стоит запомнить, что пока мы не сформируем украинскую идентичность крымчан – мы ничего не сможем сделать и будем иметь то же самое «болото», которое было до 2014 года. А чтобы сформировать украинскую идентичность, нам нужно понимать, что культурное, образовательное и информационное пространство государство должно ориентировать и на этнических украинцев Крыма, уже имеющих эту идентичность. Страна обязательно должна повернуться лицом к этническим украинцам Крыма, ввести специальные программы поддержки их через культуру, образование и информационную политику, которые будут внедрять необходимые механизмы в интеграции и реинтеграции населения полуострова в украинское законодательное поле», – считает он.А Сергей Викарчук обратил внимание на то, что сейчас крымчане требуют от украинских властей конкретных прогнозов по деоккупации, коллаборационизму и ответственности, которую будут нести те, кто вынужден был в течение 9 лет оккупации работать на врага.«Здесь все действительно очень просто. Нашим украинским крымчанам нужно показать прогнозы. Им нужно объяснить, кто настоящие преступники, какой уровень преступления является преступлением, а какой нет. Например, это те же случаи, когда крымчане платили налоги и вынуждены были работать с оккупантами, но стоит учитывать, что это население полностью проукраинское. Я лично знаю, что у меня в Евратории из 350 человек, работавших в Администрации, больше половины из них за Украину. Но по личным причинам они не смогли покинуть остров и продолжили платить налоги и заниматься работой в российской оккупации. Им нужно четко дать прогноз по их судьбе после деоккупации. Те бегущие люди – это одна история. Преимущественно это будет зажиточное население. А с другими пророссийскими личностями, которые не смогут убежать, с ними нужно будет действовать более жестко. А чтобы ассимилировать людей, которые настроены проукраински, стоит помнить, что они уже девять лет ждут нас как глоток чистого воздуха. Следует делать больше культурных событий. Конечно, после деоккупации Крыма там будет военно-гражданская администрация. Если деоккупация состоится в этом году, то следующие девять лет Крым 100% будет с военно-гражданской администрацией», – считает крымчанин Сергей Викарчук.Митинг у памятника Тарасу Шевченко, 9 марта 2014 года. Источник: Максим КошелевОн также добавил, что россиянам вообще следует запретить посещать Крым в будущем, а украинское население Крыма – наоборот: развивать экономически, культурно и интеллектуально. Муж подчеркнул, что в это нужно будет инвестировать огромные средства.«Пока настроения на полуострове такие – все, конец, все идет к деоккупации, осталось еще немного. Бизнес, гражданские люди – все хотят получить ответ на вопрос: «Я преступник?». Государство уже давно должно официально объявить о том, кто враг, а кто – нет», – резюмировал Сергей Викарчук.