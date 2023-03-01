Генсек НАТО пригласил Зеленского на следующий саммит альянса

"Я твердо верю, что это будет убедительным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине, и я надеюсь, что господин Зеленский сможет присутствовать. Конечно, это будет зависеть от обстановки в Украине, которая по-прежнему находится в состоянии войны”, - сказал Столтенберг в интервью литовскому изданию LRT.

По его словам, саммит в Вильнюсе будет посвящен обсуждению ситуации на восточных рубежах НАТО.

В частности, альянс уделяет особое внимание укреплению позиции балтийских государств, граничащих с Россией.

Столтенберг также надеется, что в Вильнюсе будет достигнута договоренность, предполагающая, что все страны НАТО должны выделять на оборону не менее двух процентов своего ВВП.

Руководство альянса давно настаивает на такой схеме, так как на данный момент некоторые крупные страны НАТО, такие как Канада и Германия, например, вносят в общую кассу меньше других.

В интервью литовскому изданию Йенс Столтенберг сказал, что Кремль, судя по поступающим данным, готовится к еще большей эскалации в Украине и на международной арене.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите альянса, запланированного на июль этого года в Вильнюсе.