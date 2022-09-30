Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Что это значит?

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть альянс», — сказал Зеленский.





Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только с другим президентом «Очевидно, что с этим российским президентом невозможно договориться о сосуществовании на равных и справедливых условиях. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — сказал Владимир Зеленский.



Сегодня вечером ожидается обращение генсека НАТО Столтенберга и генсека ООН Гутерриша.



Сегодня Украина подпишет заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке.Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только с другим президентом

Что это значит и насколько реально?

1. Решение подать заявку в НАТО - однозначно ответ на объявленную сегодня Москвой аннексию захваченной территории Украины и на угрозы Путина «защищать новые территории» всеми средствами. Что, теоретически, подразумевает и ядерное оружие.

2. Насколько реально, что Украину примут в НАТО прямо сейчас до окончания войны? Это возможно только при одном условии: если США и их союзники готовы вступить в войну с Россией на стороне Украины (договор о НАТО подразумевает вступление в войну всех стран-членов альянса, если на одного из них напали). Но до сих пор позиция Запада была ровно обратной - ни в коем случае не допустить прямого военного столкновения НАТО с Россией. И пока никто не говорил, что она поменялась (но посмотрим, что скажет сегодня в 19-00 Столтенберг).

3. Если позиция «НАТО не должна вступать в войну с Россией из-за Украины» не поменялась, то единственно возможный путь Украины в альянс лежит через заключение перемирия с Россией. То есть - прекращение боевых действий на нынешней линии фронта. После чего Украину принимают в НАТО по так называемой «формуле Расмуссена». По ней гарантии безопасности НАТО не распространяются на случай, если Украина захочет отвоевать захваченные Россией территории. Но пока нет данных, что на прекращение огня на нынешней линии фронта готовы Украина (требует вернуться к границам 1991 года) и Россия (хочет выйти на границы Донецкой области).

4. Договор о гарантиях безопасности, в том виде, в котором представил его Ермак, по сути ничего принципиально для Украины не меняет, так как не содержит никаких гарантий прямого участия стран-гарантов в войне с РФ.

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом сегодня 30 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский после сегодняшнего заседания СНБО.Итак, Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО (как Финляндия и Швеция - без ПДЧ), а до того, как это произойдёт предлагает подписать соглашение о международных гарантиях безопасности Украины.