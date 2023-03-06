В Украине ликвидировали сеть подпольных казино, работавших в Киеве, Житомире и Херсоне

СБУ заявляет, что ликвидировала сеть подпольных казино, работавших на «главу» подконтрольной РФ «администрации» региона Сальдо.Как сообщила спецслужба в своем тг-канале, она нейтрализовала «мощную преступную организацию, действовавшую в Киеве, Житомире и Херсоне».Заявляется, что созданная этой организацией межрегиональная сеть подпольных игорных заведений причастна к скрытому финансированию назначенных РФ «органов власти» в захваченных районах юга Украины.По данным СБУ, ежемесячно они направляли на нужды «администрации» Херсонской области и ее силового блока миллионы в гривневом эквиваленте.По данным следствия, организаторы группировки незаконно открыли несколько казино в Херсоне незадолго до полномасштабного вторжения. При российских «властях» они продолжили заниматься нелегальным бизнесом. При этом часть полученных «прибылей» передавали наличными руководству назначенной РФ «администрации» во главе с Владимиром Сальдо.«После освобождения Херсона организаторы казино в надежде избежать правосудия переехали в Житомир. Там они решили расширить свою «сеть». Для этого в областном центре, а затем и в Киеве, дополнительно открыли 6 игорных заведений. Их обслуживанием, настройкой компьютерного оборудования и подбором персонала занимались десятки людей, работавших на преступную организацию», – сообщает СБУ.