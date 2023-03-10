Выплаты военным в 2023 году. Кому начисляются и какие документы нужны для выплаты 30, 50 и 100 тысяч гривен

Военным с февраля 2023 отменили выплаты 30 тысяч гривен. Рассказываем, какие особенности выплаты военным дополнительного денежного вознаграждения в размере 100, 50 и 30 тысяч гривен в 2023 году.
После начала полномасштабного вторжения россии Постановлением Кабинета Министров от 28 февраля 2022 г. № 168 вопрос некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения были введены выплаты всем военным Сил обороны выплаты 30 тысяч гривен, а тем военным, которые ведут бои на передовой – 100 тысяч гривен.
В 2023 году приказом Министерства обороны Украины от 25.01.2023 № 44 О внесении Изменений в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам были внесены изменения по упорядочению выплаты денежного довольствия, в частности отменена выплата 30 тысяч гривен всем военным, а некоторые командиры получили право на 50 тысяч гривен выплат, а военные - на 30 тысяч выплат за выполнение боевых задач.
Журналисты Army Inform объяснили алгоритм действий и документы, необходимые для начисления выплат военным.
Руководители пунктов управления, управлений (штабов) группировок войск (сил), сил обороны государства, командиры воинских частей (учреждений, организаций), воинских частей резерва Главнокомандующего ВСУ, к которым командированы военнослужащие, должны до 5 числа сообщать органы военного управления, воинские части (учреждения, организации) по месту штатной службы этих военнослужащих о днях непосредственного участия военнослужащих в боевых действиях или мероприятиях, а также выполнения боевых (специальных) задач в составе управления (штаба), группировки войск (сил) за прошлый месяц, о чем составляется соответствующая справка .
Обязательно руководители пунктов управления, управлений (штабов) группировок войск (сил), Сил обороны государства, командиры воинских частей (учреждений, организаций), воинских частей резерва Главнокомандующего ВСУ должны указать в справке следующие реквизиты:
Кроме того, необходимо доказать основания для выполнения указанных задач. Как основание для выполнения таких задач:
Непосредственное участие в боевых действиях военнослужащих может подтверждаться одной справкой с отражением в ней сроков участия в боевых действиях или мероприятиях каждого военнослужащего в случае, если военнослужащие были командированы:
В то же время, подтверждением непосредственного участия военнослужащих в боевых действиях может быть и справка, которая определена решением Министра обороны Украины от 23.06.2022 года № 912/з/29 и выдана в период с 01.02.2023 года по 31.03.2022 года.
Основанием для выплаты дополнительного денежного вознаграждения является приказ командира части за месяц, в котором обязательно указывается:
Требованием для издания приказа по выплате 100 тысяч гривен военнослужащим в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем) является справка о ранении командира части, где проходит службу или находится в командировке военнослужащий. В такой справке обязательно указывается:
Руководители военно-врачебных комиссий учреждений здравоохранения Министерства обороны Украины после окончания стационарного лечения раненых военнослужащих предоставляют медицинские выводы о степени тяжести ранения. Это является обоснованием для принятия решения командирами частей о предоставлении отпуска для лечения и выплаты 100 тысяч гривен на время такого отпуска.