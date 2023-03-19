Пенсия участника боевых действий 2023: как начисляется, какой льготный возраст

Пенсии участникам боевых действий – это особый вид выплат, назначение которых имеет ряд особенностей, о которых рассказываем в материал
Возраст и условия ухода на пенсию для этих категорий также отличаются. Участник боевых действий, не являющийся кадровым военным, может выйти на пенсию на 5 лет раньше и должен иметь страховой стаж. То есть, если не был всю жизнь военным, однако получил статус УГБ, то для назначения пенсии нужно не только соответствующее удостоверение, но и достаточное количество стажа. Кадровый военный может уйти на пенсию на 15 и даже на 20 лет раньше при достаточном количестве лет военной выслуги.
После завершения лицами выполнения боевых заданий в месячный срок командиры (начальники) воинских частей (подразделений) должны предоставить соответствующие документы на рассмотрение комиссии. Если командир этого не сделал, военнослужащий может самостоятельно подать рапорт в соответствующую комиссию. Вопрос о предоставлении статуса должен быть рассмотрен в течение месяца.
Документы, необходимые, чтобы получить статус УБД:
Решение о предоставлении и лишении статуса УБД принимается специальными комиссиями, созданными при силовых ведомствах: Минобороны, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и т.д. Для рассмотрения спорных вопросов есть также межведомственные комиссии. В некоторых случаях вопрос рассматривается Министерством ветеранов.
Мужчины как кадровые военные, так и нет, имеющие статус УБД могут выходить на пенсию в 55 лет, женщины – в 50. Мужчинам необходимо иметь не менее 25 лет страхового стажа, женщинам – 20 лет. В этом случае выслуга лет военнослужащих приравнивается к страховому стажу. Кадровые военные при наличии необходимой выслуги лет могут выйти на пенсию даже раньше. Соответствующее право на снижение пенсионного возраста имеют семьи военных, погибших во время боевых действий. К семье военных относятся супруга (супруг), если они не вступили в повторный брак, родители, которым предоставлен статус семьи погибшего защитника/защитницы Украины.
Участникам боевых действий надбавка к пенсии устанавливается в размере 25% прожиточного минимума. По состоянию на 1 июля 2022 года это составляет 506,75 грн. Законом «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны» от 2004 года предусмотрена еще целевая помощь в размере 40 грн.
Общий размер пенсии УБД не может быть меньше 210% прожиточного минимума (норма действует на основании постановления Кабинета Министров от 26 июня 2019 года №543). То есть, сейчас такая пенсия не может быть меньше 4256,70 грн.
Для того чтобы оформить пенсию за выслугу лет, нужно обращаться в отдел кадров той силовой структуры, к которой принадлежит военнослужащий, то есть по месту службы или работы. Там помогут собрать необходимые документы и передадут их в Пенсионный фонд. В то время как участник боевых действий сначала должен получить соответствующий статус и удостоверение, а потом с этим удостоверением нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд (лично или воспользовавшись порталом электронных услуг Пенсионного фонда).
Пенсия военным за выслугу лет назначается:
Отдельные виды военной службы могут засчитываться к выслуге лет в полуторном, двойном и даже тройном размере. К примеру, в тройном размере засчитываются периоды участия в боевых действиях, в том числе время непосредственного участия в АТО. Военная служба может быть зачислена и в общий стаж, если речь идет о назначении обычной пенсии по возрасту.
Базовый размер пенсии за выслугу лет составляет 50-55% сумм денежного довольствия военнослужащего. За каждый год выслуги более 20 лет пенсия дополнительно увеличивается еще на 1-3%, в зависимости от вида службы и пункта, по которому назначается пенсия. Максимальный размер пенсии не может превышать 70% сумм денежного довольствия. Также общий размер пенсии не может быть меньше размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что с 1 июля составляет 2027 грн. В то же время действует постановление Кабинета Министров от 14 июля 2021 года №713, согласно которому общий размер пенсии, назначенный по упомянутому Закону, не может быть менее 3854 грн.
Согласно Закону «Об особых заслугах перед Украиной» граждане, награжденные, например, орденами, имеют право на доплату к пенсии. Размер доплат составляет от 20 до 40 процентов прожиточного минимума (от 405,40 до 810,80 грн).
Военным, которым предоставлен статус лица, имеющего особые заслуги перед Родиной (Герои Украины, которым начиная с 2014 года вручен орден «Золотая Звезда», лица, награжденные орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней) доплачивают к пенсии 70% прожиточного минимума, сегодня это 1418,90 грн. С 1 января 2023 размер этой доплаты должны существенно увеличится. В зависимости от награды доплаты тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной, будут ежемесячно составлять от одной до трех минимальных зарплат. Доплата за особые награды устанавливается независимо от вида пенсии.