Миллионер Стив Кирш предложил женщине в самолете 100 000 долларов, но она отказалась: что он просил?

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf — Steve Kirsch (@stkirsch) March 10, 2023

Известный американский предприниматель, основатель Фонда раннего лечения COVID-19 (CETF), Стив Кирш предложил женщине в самолете 100 000 долларов за снятие маски на борту. Об этом миллионер написал в Twitter."Человек, сидевший рядом со мной в первом классе, отказался от 100 000 долларов за то, чтобы снять маску на весь полет. Без шуток. Это было после того, как я объяснил, что они не работают. Она работает в фармацевтической компании", – поделился он.Свой пост Кирш сопроводил селфи, на котором он улыбается.Также Стив поделился, что начал торги со 100 долларов."Она сняла маску, как только подали завтрак! Потому что все знают, что нельзя заразиться во время еды! И я указал, что когда она снимала маску для еды и питья, то могла заразиться одним вдохом", — добавил он.Заметим, Стив Кирш – ветеран Силиконовой долины, которому приписывают одну из первых версий оптической мыши еще в 1980 году. Позже он стал соучредителем Frame Technology Corp, которая была куплена Adobe в 1995-м, и создал поисковую систему Infoseek, проданную Дисней в 1999 году.