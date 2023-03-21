У границы с Польшей найден труп белорусского солдата: подробности загадочной смерти

Труп в комнате пограничного контроля

"Он проходил службу в Брестской пограничной группе имени Феликса Дзержинского, которой подчиняется железнодорожный пограничный переход Черемча-Высокое-Литвск и обслуживающая его станция Оберовщина", - добавляет телеканал "Белсат". - добавляет независимое от режима Лукашенко телевидение "Белсат".

Белорусский призывник покончил жизнь самоубийством. Это еще один подобный случай, произошедший за последние годы в рядах белорусской армии.Информация о смерти солдата была опубликована службами режима Александра Лукашенко вечером в понедельник, 20 марта.Погибший был 20-летним юношей, который проходил основную военную службу с октября прошлого года. Его труп был обнаружен в комнате пограничного контроля на железнодорожной станции "Оберовщина" в Брестской области.

Очередное самоубийство белорусского призывника

Действия белорусского КГБ у польской границы

Все указывает на то, что молодой парень покончил жизнь самоубийством. Однако неизвестно, какова была непосредственная причина смерти.Белсат напоминает, что это уже второй подобный случай в рядах белорусской армии. В январе 2021 года солдат, проходящий основную военную службу, застрелился во время несения караульной службы на атомной электростанции в Островце."У нас нет информации по этому делу. Это дело касается белорусского солдата", - прокомментировала пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская.Ранее на этой неделе, на белорусской границе с Польшей КГБ - то есть служба безопасности режима Лукашенко - в настоящее время проводит проверку людей. Каждого человека вызывают в отделение и допрашивают."Такие действия могут быть связаны с иностранцем, убитым спецназом КГБ". - согласно неофициальным выводам белорусского Центра защиты прав человека "Весна".Об инциденте в Гродно 19 марта сначала проинформировали независимые телеграм-каналы. Сообщалось о выстрелах, взрыве и задержании. Затем с заявлением выступил КГБ Беларуси, рассказавший, что в Гродно был иностранный гражданин, гражданство которого не называется. Он якобы оказал сопротивление, стрелял и взрывал гранаты. Официально более никто в инциденте не пострадал.Также сообщалось о силовиках и саперах возле дома председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника.После этого КГБ также стало проводить усиленные проверки на беларусско-польской границе – в пункте пропуска «Козловичи». По данным СМИ, убитый может быть гражданином одной из стран Европейского союза.