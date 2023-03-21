У границы с Польшей найден труп белорусского солдата: подробности загадочной смерти

Белорусский призывник покончил жизнь самоубийством. Это еще один подобный случай, произошедший за последние годы в рядах белорусской армии.
Информация о смерти солдата была опубликована службами режима Александра Лукашенко вечером в понедельник, 20 марта.
Труп в комнате пограничного контроля
Погибший был 20-летним юношей, который проходил основную военную службу с октября прошлого года. Его труп был обнаружен в комнате пограничного контроля на железнодорожной станции "Оберовщина" в Брестской области.
"Он проходил службу в Брестской пограничной группе имени Феликса Дзержинского, которой подчиняется железнодорожный пограничный переход Черемча-Высокое-Литвск и обслуживающая его станция Оберовщина", - добавляет телеканал "Белсат". - добавляет независимое от режима Лукашенко телевидение "Белсат".
Очередное самоубийство белорусского призывника
Все указывает на то, что молодой парень покончил жизнь самоубийством. Однако неизвестно, какова была непосредственная причина смерти.
Белсат напоминает, что это уже второй подобный случай в рядах белорусской армии. В январе 2021 года солдат, проходящий основную военную службу, застрелился во время несения караульной службы на атомной электростанции в Островце.
"У нас нет информации по этому делу. Это дело касается белорусского солдата", - прокомментировала пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская.
Действия белорусского КГБ у польской границы
Ранее на этой неделе, на белорусской границе с Польшей КГБ - то есть служба безопасности режима Лукашенко - в настоящее время проводит проверку людей. Каждого человека вызывают в отделение и допрашивают.
"Такие действия могут быть связаны с иностранцем, убитым спецназом КГБ". - согласно неофициальным выводам белорусского Центра защиты прав человека "Весна".
Об инциденте в Гродно 19 марта сначала проинформировали независимые телеграм-каналы. Сообщалось о выстрелах, взрыве и задержании. Затем с заявлением выступил КГБ Беларуси, рассказавший, что в Гродно был иностранный гражданин, гражданство которого не называется. Он якобы оказал сопротивление, стрелял и взрывал гранаты. Официально более никто в инциденте не пострадал.
Также сообщалось о силовиках и саперах возле дома председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника.
После этого КГБ также стало проводить усиленные проверки на беларусско-польской границе – в пункте пропуска «Козловичи». По данным СМИ, убитый может быть гражданином одной из стран Европейского союза.