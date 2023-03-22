1 апреля Пенсионный фонд Украины пересчитает пенсии для работающих пенсионеров

С 1 апреля в Украине состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Этот год не будет исключением — продолжающие работать пенсионеры получат увеличенные выплаты, сообщила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак в эфире национального телемарафона.

В апреле и июле вступают в силу отдельные нормы постановления Кабинета министров по индексации пенсий. "С 1 апреля состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а с 1 июля пенсии будут индексированы, в частности, для государственных служащих, работников местных органов власти, ученых и других категорий граждан", — сказала Марчак.

"Уже с 1 апреля запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, но речь идет именно о перерасчете, а не об индексации. Индексация — это инструмент повышения дохода наименее защищенной категории граждан, не имеющей обычно уже других источников дохода, кроме пенсий, которые платятся от государства. В отличие от них еще работающие пенсионеры имеют дополнительный источник поступлений в виде заработной платы, и это позволяет лучше самостоятельно себя обеспечивать", — сказала Марчак.

Как перечислят пенсии

По словам Марчака, перерасчет осуществляется с учетом того трудового стажа, который пенсионеры получили, начиная с предыдущего перерасчета таких пенсий.

Дарья Марчак приводит пример перерасчета "...если пенсионер вышел на пенсию в 2021 году, но продолжает работать и у него за последние 2 года произошло увеличение страхового стажа на 24 месяца, то такой человек сейчас получит перерасчет пенсии по обновленному страховому стажу, что влияет на размер пенсии. Это все индивидуально".

"Эти деньги ожидаются в бюджете Пенсионного фонда за счет собственных поступлений ПФУ, и таким образом финансово этот перерасчет уже обеспечен", — подчеркнула Марчак.

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