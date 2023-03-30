На взятке поймана начальник Житомирской таможни Ольга Ильинская и ее сообщник Олег Можовский

"Давай. Бери. Лови. Только что СБУ и Прокуратура поймали на взятке руководительницу Житомирской таможни Ольгу Ильинскую, ее заместителя Олега Можовского и начальника управления Андрея Максимца и посредника "решалу". На видео именно он. Детали схемной работы прожорливой банды позже." - написал Плинский.

Ильинская Ольга Анатольевна

две квартиры:

с декабря 2001 года – площадью 42,73 кв.м.;

с декабря 2009 года – площадью 57,05 кв.

С января 2016 года Ильинская владеет квартирой в Киеве общей площадью 81 кв. стоимостью 785 388 грн.

Декларантке с сентября 2016 г. принадлежит автомобиль ВАЗ-21101 2006 г.в.

Сегодня днем, 30 марта, в Житомире прямо на улице Победы, была задержана на крупной взятке руководитель Житомирской таможни Ольга Ильинская, ее зам Олег Можовский и начальник управления Андрей Максимец.Об этом сообщил журналист Евгений Плинский и выложил видео в телеграм.Ранее Ольга Ильинская исполняла обязанности начальника Днепропетровской таможни ГФС , а в марте 2021 года подавала ежегодную декларацию как начальник таможенного поста Киевской таможни Гостаможслужбы.В декларации указано, что, где имеет:В 2020 году Ольга Ильинская получила 87 тыс. 595 грн. зарплаты в Государственной фискальной службе, 263 тыс. 336 грн. зарплаты в Киевской таможне Гостаможслужбы, 47 тыс. 465 грн. пенсии и 46 тыс. 506 грн. процентов от банков, где хранится 379 тыс. грн. .