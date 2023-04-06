Сколько детей родилось в Киеве за 400 дней полномасштабной войны

В Киевской городской государственной администрации сообщили, сколько в Киеве родилось детей и сколько пар вступило в брак за 400 дней с начала вторжения.30 марта исполнилось 400 дней с тех пор, как Украина ведет упорную борьбу с российскими войсками, развязавшими полномасштабные боевые действия в нашей стране.За 400 дней войны в Киеве поженились 26614 пар. А в роддомах и укрытиях родилось 18450 младенцев: 9519 мальчиков и 8931 девочка. Среди новорожденных — 317 двоен и четыре тройни. Этими жизнеутверждающими и впечатляющими цифрами поделился заместитель мэра Киева Николай Поворозник.«400 дней полномасштабного вторжения. 400 дней сопротивления россии, которая хочет уничтожить Украину, украинцев и все украинское.Однако они даже не могли представить, как мы будем бороться за каждый кусочек своей земли, каждого своего пленного и каждого похищенного ребенка. Мы будем стоять в очередях под военкоматами, чтобы стать добровольцами в защиту нашего государства. Мы будем работать изо всех сил, чтобы максимально помогать государству выстоять экономически. Мы будем помогать другим украинцам, даже если устали и нет сил. Потому что мы свободный единый народ, который стремится жить на своей земле и по своим правилам. И я уверен, что так и будет.Мы боремся за возможность создавать семьи и жить счастливо, строя будущее для наших детей в своей свободной Украине.За 400 дней полномасштабной войны в Киеве поженились 26614 пар.Несмотря на воздушные тревоги, ракетные обстрелы и войну, в роддомах и укрытиях родились 18450 младенцев: 9519 мальчиков и 8931 девочка. Среди новорожденных — 317 двоен и четыре тройни.Мы, украинцы, непобедимы в своем желании жить свободными, объединенными и независимыми. Знаю — нас ждет Победа", — написал в Facebook Николай Поворознюк.