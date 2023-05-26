500 камер с функцией распознавания лица установили в Киевской области

В сети появилась информация, что в Киевской области установлены камеры, которые могут распознавать лицо, и они уже помогают раскрывать преступления. Прянишникова Ирина, представитель полиции Киевской области, сообщила dev.ua, что 500 камер, о которых идет речь, установлены только в области, и это не касается столицы.

О количестве

По данным Ирины, сейчас на территории области с конца прошлого года установлено всего 1883 камеры, из них 500 — именно с функцией распознавания лица, и они уже функционируют в течение нескольких недель.

Фото Нацполиция

О стоимости

Ссылаясь на руководителя Киевской областной военной администрации, представитель сообщила, что в целом на систему видеонаблюдения, в которую входят и модифицированные камеры, за прошлый год было израсходовано 136 млн грн. Эти средства, по ее словам, из областного бюджета были направлены на модернизацию видеонаблюдения.

Фото Нацполиция

Кто имеет доступ

Доступ к камерам имеют сотрудники полиции соответствующего ситуационного центра и управления криминального анализа. Кроме того, информацией с камер могут пользоваться специалисты ситуационного центра Киевской областной военной администрации, поскольку непосредственно отвечают за безопасность на территории области.

«Все, кто напрямую занимается помощью сотрудникам полиции, которые раскрывают разного рода правонарушения, ищут детей, устанавливают подозреваемых и т. д.», — акцентировала Ирина.

Фото Нацполиция

Как работают камеры

Информация о производителе, установленный в камерах софт и местоположение камер, которые могут распознавать лицо, не раскрываются из соображений безопасности.

Фото Нацполиция

Анализируя загруженную фотографию, система видеонаблюдения выдает варианты совпадения лица в течение считанных минут, а, по словам Ирины Прянишниковой, совпадение может быть от 70 до 90%.

Камеры распознают лицо даже у человека с закрытыми глазами, а также могут распознавать людей по одежде.

Где себя показали

С помощью новейших камер с момента их функционирования правоохранителям уже удалось найти пропавшего ребенка, а также установить преступников, участвовавших в воровстве из магазинов. Кроме того, такие системы видеонаблюдения, по словам спикера, очень помогают найти угнанные автомобили, велосипеды, самокаты и любой транспорт.

Информация с камер также помогла определить подозреваемого в нападении на мужчину, получившего 18 ножевых ранений.