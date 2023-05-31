Как во Львове с помощью 3D-принтера строят школу, единственную такую на весь мир. ВИДЕО

Во Львове строят школьный корпус с помощью 3D-принтера. Эта технология для строительства учебного заведения в Украине используется впервые. Финансирует проект французский гуманитарный фонд, сам принтер был доставлен из Дании. Корпус, рассчитанный на сотню учеников, соорудят через две недели. Следовательно, строительную печать планируют применять в восстановлении Украины, ведь это дешевле и быстрее, говорится в ТСН.

3D-принтер слой за слоем печатает стены будущей школы с использованием смеси на основе цемента. "Мы планировали начать печать в октябре, но была массирована ракетная атака на Украину, поэтому мы выдержали паузу и начали теперь", — рассказывает основатель гуманитарного фонда Жан-Кристоф Бони.

Здесь будет новый корпус уже действующей школы, которая тесновата для всех детей. Поэтому строят помещения для начальных классов, в нем будет учиться около ста учеников.

3D школа во Львове

Новый корпус площадью 500 м/кв будет крупнейшим учебным заведением в мире, которое построят с помощью печати. Руководитель фонда рассказывает о преимуществах этой технологии. "Это на 20% дешевле и в десять раз быстрее. Есть потребность сейчас в быстрых процессах, чтобы восстанавливать страну”, — говорит Жан.

Работы будут продолжаться две недели, говорят строители. Разработчик технологии 3D-печати датская компания использует ее около пяти лет. Постройки таким способом уже возвели в одиннадцати странах. Мы верим, что это технология будущего, она позволяет строить быстрее и лучше без архитектурных ограничений.

После школы планируют построить мост в Херсонской области, говорят разработчики принтера, а также будут обучать украинских коллег, у которых впереди восстановление инфраструктуры страны, разрушенной российскими атаками.

3D-принтер строит только стены, этот этап финансирует французский гуманитарный фонд. Внутренние работы и подведение коммуникаций будет проводить город. Учебный корпус планируют открыть в следующем году.



