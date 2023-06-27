Поехали встречать рассвет: что известно о выпускницах, которых убил пьяный водитель-полицейский

В Кировоградской области во время выпускного вечера в поселке Новгородка произошла трагедия. В аварии погибли сразу три выпускницы местного лицея. За рулем автомобиля был полицейский в состоянии алкогольного опьянения.

В авто было семь пассажиров

Около 4 часов утра 25 июня недалеко от поселка Новгородка Кировоградской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mersedes-Benz вылетел с дороги и перевернулся. В салоне находилось семь человек – выпускники местного лицея. Три несовершеннолетние девушки погибли.

Как рассказывают местные жители, накануне проходил выпускной вечер. Молодые люди праздновали в кафе. Несколько человек решили, что будут встречать восход солнца в 4 часа утра.

Подвезти ребят решил сержант полиции на своем автомобиле. Он находился все время вместе с выпускниками и выпивал. Предполагают, что он был чьим-то родственником.

В салон уместились семь человек пассажиров: впереди на пассажирское кресло сели двое, сзади – пятеро. Сначала авто двигалось медленно, но затем водитель набрал скорость и не справился с управлением.

Машина вылетела с дороги в поле и на скорости перевернулась. Сам водитель с места аварии сбежал. На месте погибли две выпускницы. Третью в больницу забрала скорая помощь, но в приемном покое девушка умерла.

В больнице сейчас остается только одна 16-летняя пострадавшая девушка, у нее переломы. Она – родственница выпускника, который тоже был в авто.

Погибшие школьницы были медалистками

В понедельник, 26 июня, в поселке Новгородка хоронили одну из погибших – 16-летнюю Наталью Дорошко. Девушка с медалью окончила школу, собиралась поступать в вуз.

В этот же день в соседнем селе Белозерное прощались с ее одноклассницей, Дианой Каналош. Девушке несколько дней назад исполнилось 17 лет. Семья в село переехала из соседних Ручайков, Диана родилась уже тут.

"Очень спокойная, приветливая, воспитанная девочка, красавица. Их со старшим братом мама растила одна, отец рано умер. Помогала еще бабушка. Мама работает охранником в фирме на элеваторе. Жили они всегда скромно. Для мамы это огромная потеря, она тяжело переживает гибель дочери", – рассказала одна из жительниц села.

Третья погибшая выпускница – Елена Грищук. Семья девушки приехала в Новгородку из города Лазурное Херсонской области. Они бежали от войны и оккупации. Елена хорошо училась и тоже окончила школу с золотой медалью. Она была единственной дочерью в семье.

"Она была идеальным ребенком. Отзывчивая, добрая, вежливая, всегда приходила на помощь. Красавица, очень старательная. Очень любила свою маму, они были как подружки. В школе она всегда участвовала в концертах, разных мероприятиях. Это такая боль, что я не могу передать, не могу поверить в это", – поделилась с нами знакомая семьи погибшей.

Елена занималась дополнительно английским языком, с детства танцевала и была очень хорошим оратором. Мечтала учиться в Одессе.

За рулем был полицейский

За рулем автомобиля сидел сержант полиции Кропивницкого РУП. Сейчас расследованием смертельной аварии занимается ГБР.

По факту смертельной аварии открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил безопасности движения лицами в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к гибели нескольких человек. Виновному грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, с лишением права управлять транспортным средством на срок от 7 до 10 лет.

Областная прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Также прокуратура собирается обратиться в суд с ходатайством об отстранении полицейского от занимаемой должности.