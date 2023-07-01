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Главная » Новости » Криминал » 2023 » Июль » 1 » 10:08:42
 

Скандал на АЗС ОККО во Львове: 95-й бензин смешивали с водой. ФОТО

Сегодня, 10:15:42 286 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скандал на АЗС ОККО во Львове: 95-й бензин смешивали с водой. ФОТО

Вчера во Львове случился скандал: водители заправились 95-м бензином на АЗС Окко и повредили двигатели своих автомобилей. Авто просто просто перестали заводиться.
 
Пострадали,  по меньшей мере, 12 автовладельцев. На место сразу вызвали полицию, а образцы бензина отправили на экспертизу 
 
На следующий день, на АЗС ОККО признались: "вчера на заправке во Львове заливали бензин, смешанный с водой".
 
В компании сообщают, что причина в технической неисправности из-за которой вода попала в резервуар с бензином А-95.
 
Там обещают компенсировать затраты на ремонт и эвакуаторы.
 
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Тэги: АЗС, Львов, ОККО, скандал, бензин
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