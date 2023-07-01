Скандал на АЗС ОККО во Львове: 95-й бензин смешивали с водой. ФОТО

Пострадали, по меньшей мере, 12 автовладельцев. На место сразу вызвали полицию, а образцы бензина отправили на экспертизу

В компании сообщают, что причина в технической неисправности из-за которой вода попала в резервуар с бензином А-95.

Там обещают компенсировать затраты на ремонт и эвакуаторы.

На следующий день, на АЗС ОККО признались: "вчера на заправке во Львове заливали бензин, смешанный с водой".