Скандал на АЗС ОККО во Львове: 95-й бензин смешивали с водой. ФОТО

Вчера во Львове случился скандал: водители заправились 95-м бензином на АЗС Окко и повредили двигатели своих автомобилей. Авто просто просто перестали заводиться.
Пострадали, по меньшей мере, 12 автовладельцев. На место сразу вызвали полицию, а образцы бензина отправили на экспертизу
На следующий день, на АЗС ОККО признались: "вчера на заправке во Львове заливали бензин, смешанный с водой".
В компании сообщают, что причина в технической неисправности из-за которой вода попала в резервуар с бензином А-95.
Там обещают компенсировать затраты на ремонт и эвакуаторы.