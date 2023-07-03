Пьяный военком Константин Вари избил женщину на улице в Ужгороде

По словам Татьяны, 25 июня сотрудник военкомата избил ее на остановке на глазах у мужа-военного, после чего убежал. Он нанес ей два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок.

"Я и мой муж, офицер ВСУ, зашли в магазин у остановки. На кассе к нам прицепился пьяный мужик в гражданской одежде. Его первые слова были к моему мужу: "Ты воевал или с….ся (убежал)?". Женя спокойно ответил, что воевал. Ответ мужика не удовлетворил и он продолжил на повышенных тонах спрашивать: "а где? а как? а зачем поехал на ноль? а че сейчас не там?". Мой муж спокойно ответил, что служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, после обороны Соледара признан ограниченно годным", - рассказывает начало конфликта Татьяна.

В итоге военком ответами был неудовлетворен и набросился на Татьяну со спины, когда она уже вышла из магазина и стояла на остановке.

Нападавшим оказался Вари Константин Владимирович - майор, оперативный дежурный Закарпатского ОТЦК.



Алкотестер обнаружил 2,04 промиле алкоголя в крови. Открыто уголовное производство за преднамеренное легкое телесное повреждение.

На следующий день из военкомата позвонили и предложили "решить все мирно". Сейчас военком ушел в отпуск на неопределенный срок.

Местные говорят, что мужчина не первый раз нападает на людей, в частности, женщин, но люди его боятся и заявления не подают.



В Минобороны заявили, что все случаи, порочащие звание военнослужащего Вооруженных сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные — привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству.

В Ужгороде пьяный военком избил женщину на улице. Об этом в Facebook рассказывает сама пострадавшая Татьяна Новак и публикует снимки алкотестера и синяка на подбородке.