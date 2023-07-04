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Главная » Новости » Технологии » 2023 » Июль » 4 » 17:45:32
 

Карта радіаційного фону в Україні

Вчера, 18:01:32 640 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Карта радіаційного фону в Україні

Онлайн-карта радіаційного фону в Україні по областях та містах. В Україні зробили карту радіації по країні, яка доступна для всіх, у кого є вихід в інтернет в один клік...

Тепер дізнатися про рівень радіаційного фону в Україні в 2023 році можна в режимі реального часу. Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів разом із SaveDnipro на Saveecobot розробили онлайн-карту, де зібрали всі актуальні дані про вимірювання по всій країні. Таким чином кожен, хто має доступ в інтернет, може всього за декілька кліків дізнатися точний рівень радіаційного фону по областях та містах України. 

Проект Онлайн-карта радіаційного фону по областях та містах України розроблено у співпраці з партнерами-власниками даних. До цього списку входять: Міністерство охорони здоров’я України, ДСНС України, Український гідрометеорологічний центр та інші. 

Радіація в Україні


Джерело інформації – saveecobot.com/radiation-maps

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