100 жителей Земли: о населении планеты простыми цифрами

Численность населения мира в 2023 году уже достигла 8 млрд человек. В ООН говорят, что в ближайшие 30 лет население мира увеличится почти на 2 млрд – до 9,7 миллиарда в 2050 году, а в середине 2080-х годов может достигнуть пика в 10,4 млрд.
Рассказываем читателям о том, как выглядело бы население Земли, если бы его представляло всего 100 человек (по данным ООН и других международных организаций).
Кто откуда:
60 азиаты;
15 африканцы;
11 европейцы;
9 из Южной Америки, а 5 – из Северной.
Города и села
56 человек – горожане;
44 живут в сельской местности.
По одному из прогнозов ООН, в 2050 году горожан будет уже 69 человек.
Возраст:
26 подростков
И только 8 человек старше 65 лет.
Базовые потребности:
23 негде жить.
У 26 нет доступа к чистой питьевой воде.
48 человек имеют доход меньше 2$ в день.
Политическая система:
69 живут в недемократичных или авторитарных режимах.
Транспорт:
На 100 человек будет лишь 12 легковых автомобилей.
Только 5 человек когда-либо летали самолетом.
Конфликты:
25 человек будут из регионов, где идут вооруженные конфликты или войны.
1 человек – беженец, а еще 1 – военный.
COVID-19:
70 человек вакцинированы хотя бы раз;
9 человек переболело «короной».
Технологии:
У 22 есть персональный компьютер;
у 30 человек есть доступ в Интернет;
У 75 человек есть мобильная связь. Из них 15 проживает в зоне покрытия 5G.
Домашние животные:
У 100 человек будет 6 собак и 5 котов.
Уровень счастья:
11 чувствуют себя несчастными;
Зато 66 человек – вполне счастливы.