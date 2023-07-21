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Главная » Новости » Общество » 2023 » Июль » 21 » 08:35:13
 

100 жителей Земли: о населении планеты простыми цифрами

Вчера, 08:42:13 502 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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100 жителей Земли: о населении планеты простыми цифрами

Численность населения мира в 2023 году уже достигла 8 млрд человек. В ООН говорят, что в ближайшие 30 лет население мира увеличится почти на 2 млрд – до 9,7 миллиарда в 2050 году, а в середине 2080-х годов может достигнуть пика в 10,4 млрд.
 
Рассказываем читателям о том, как выглядело бы население Земли, если бы его представляло всего 100 человек (по данным ООН и других международных организаций).
 

Кто откуда:

60 азиаты;
15 африканцы;
11 европейцы;
9 из Южной Америки, а 5 – из Северной.
 

 Города и села

56 человек – горожане;
44 живут в сельской местности. 
 
По одному из прогнозов ООН, в 2050 году горожан будет уже 69 человек.
 

 Возраст:

26 подростков
И только 8 человек старше 65 лет.
 

 Базовые потребности:

23 негде жить.
У 26 нет доступа к чистой питьевой воде.
48 человек имеют доход меньше 2$ в день.
 

 Политическая система:

69 живут в недемократичных или авторитарных режимах.
 

 Транспорт:

На 100 человек будет лишь 12 легковых автомобилей. 
Только 5 человек когда-либо летали самолетом.
 

 Конфликты:

25 человек будут из регионов, где идут вооруженные конфликты или войны.
1 человек – беженец, а еще 1 – военный.
 

 COVID-19:

70 человек вакцинированы хотя бы раз;
9 человек переболело «короной».
 

 Технологии:

У 22 есть персональный компьютер;
у 30 человек есть доступ в Интернет;
У 75 человек есть мобильная связь. Из них 15 проживает в зоне покрытия 5G.
 

 Домашние животные:

У 100 человек будет 6 собак и 5 котов.
 

 Уровень счастья:

11 чувствуют себя несчастными;
Зато 66 человек – вполне счастливы.
Тэги: Земля, статистика, население, планета
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