100 жителей Земли: о населении планеты простыми цифрами

Ошибка в тексте? Выдели слово мышкой и нажми Ctrl+Enter

Рассказываем читателям о том, как выглядело бы население Земли, если бы его представляло всего 100 человек (по данным ООН и других международных организаций).

Кто откуда:

60 азиаты;

15 африканцы;

11 европейцы;

9 из Южной Америки, а 5 – из Северной.

Города и села

56 человек – горожане;

44 живут в сельской местности.

По одному из прогнозов ООН, в 2050 году горожан будет уже 69 человек.

Возраст:

26 подростков

И только 8 человек старше 65 лет.

Базовые потребности:

23 негде жить.

У 26 нет доступа к чистой питьевой воде.

48 человек имеют доход меньше 2$ в день.

Политическая система:

69 живут в недемократичных или авторитарных режимах.

Транспорт:

На 100 человек будет лишь 12 легковых автомобилей.

Только 5 человек когда-либо летали самолетом.

Конфликты:

25 человек будут из регионов, где идут вооруженные конфликты или войны.

1 человек – беженец, а еще 1 – военный.

COVID-19:

70 человек вакцинированы хотя бы раз;

9 человек переболело «короной».

Технологии:

У 22 есть персональный компьютер;

у 30 человек есть доступ в Интернет;

У 75 человек есть мобильная связь. Из них 15 проживает в зоне покрытия 5G.

Домашние животные:

У 100 человек будет 6 собак и 5 котов.

Уровень счастья:

11 чувствуют себя несчастными;

Зато 66 человек – вполне счастливы.

Численность населения мира в 2023 году уже достигла 8 млрд человек. В ООН говорят, что в ближайшие 30 лет население мира увеличится почти на 2 млрд – до 9,7 миллиарда в 2050 году, а в середине 2080-х годов может достигнуть пика в 10,4 млрд.