За что и как полиция может эвакуировать авто в Украине в 2023 году

|Главная » Новости » Город » 2023 » Июль » 31 » 10:05:15
Депутаты Верховной Рады предлагают во время военного положения в Украине забрать полномочия на временное задержание авто у инспекторов по парковке и передать их Национальной полиции. Разбираем, за что и куда полиция может эвакуировать ваш автомобиль.
Временное задержание и хранение авто на специальных площадках и стоянках полицейским производится в случаях, предусмотренных статьями 265-2, 121, 122, 1225, 124, 126, 130, 1321, 2061 Кодекса Украины об административных правонарушениях:
После приезда эвакуатора полицейский в присутствии двух свидетелей и водителя эвакуатора составляет акт осмотра временно задержанного транспортного средства. Этот акт обязательно должны подписать полицейский, водитель эвакуатора и два свидетеля.
Автомобиль может быть временно задержан на срок до разрешения дела об административном правонарушении, но не более чем на три дня с даты задержания.
Возврат авто со штрафплощадки производится по письменному обращению водителя (владельца, совладельца) после оплаты им расходов, связанных с транспортировкой и хранением авто. Также необходимо предъявить постановление по делу об административном правонарушении или протокол об административном правонарушении.
Ранее мы писали, что в Киеве возобновили платную парковку авто. Также сообщалось, за какое нарушение в Украине можно остаться без водительских прав на полгода.