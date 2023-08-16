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Главная » Новости » Культура » 2023 » Август » 16 » 09:49:44
 

Леся Никитюк в мини-юбке прогулялась по родному городу Хмельницкому. ФОТО

Сегодня, 09:49:44 214 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Леся Никитюк в мини-юбке прогулялась по родному городу Хмельницкому. ФОТО

Украинская ведущая Леся Никитюк 13 августа разместила в Instagram снимки, на которых показала прогулку по Хмельницкому. 

"Хмельницкий передает привет. И Рафик тоже", – написала Никитюк.

Телеведущая показала, как гуляла по парку и посетила кафе.

Для прогулки Леся Никитюк выбрала голубой топ с длинными рукавами, бежевую мини-юбку и шлепанцы без каблуков. Образ она дополнила маленькой серебристой сумочкой. Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.

Сейчас она ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале". 


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Тэги: хмельницкий, Леся Никитюк
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