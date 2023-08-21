Украинцы массово уезжают из Польши: работа и зарплаты уже не привлекают

Сезонная работа перестает быть привлекательной для украинцев

Польша проигрывает гонку за украинцев

На заводах, в гостиницах и на строительных площадках, где еще недавно наравне с поляками работали в основном украинцы, с каждым месяцем растет число иммигрантов из очень далеких азиатских стран и Африки.В роскошных отелях Гданська на Балтийском побережье гостей все чаще обслуживают официанты, повара или горничные из Филиппин, Индонезии и Африки: "Это надежные и стабильные работники, которые отлично справляются с обслуживанием", - восторгается Роман Кучерский, управляющий пятизвездочного отеля Hamilton в Свиноуйсьце. Более 60% ее персонала составляют иностранцы".Еще до пандемии среди них преобладали украинцы, но в последние два сезона, и особенно в этом году, число работников из других стран, включая Кению, Тунис и Индонезию, стремительно растет. Поляков (которые уезжают на высокооплачиваемую работу в Германии), а в последнее время и украинцев, становится все труднее найти.Как отмечает Анна Судольская из агентства занятости Idea HR Group, эксперт по рынку труда Северной торговой палаты, до прошлого года кадровые проблемы отельеров и рестораторов решались за счет притока беженок из Украины."Даже те, кто имел высшее образование в Украине - учителя или бухгалтеры, - не зная языка, устраивались на простую сезонную работу в гостиничный бизнес или общественное питание. - Сегодня мы видим, что 70-80% этих людей больше не устроились на работу. Можно предположить, что они вернулись в Украину, уехали в Германию или работают где-то еще", - оценивает Анна Судольская.Последние данные Евростата подтверждают, что все больше украинцев уезжают в другие страны, в том числе в Канаду, Испанию или Германию. По состоянию на конец июня в Германии проживало уже более 1,3 млн. беженцев из Украины, в то время как в Польше их число сократилось до менее чем 978 тыс. человек.Польша проигрывает гонку за мигрантов из Украины, предупреждает Ассоциация предпринимателей и работодателей в своем августовском докладе. В нем также призывают к созданию четкой перспективы в отношении правового статуса беженцев и других решений (включая языковое и профессиональное обучение) для стимулирования их пребывания в Польше, которые также должны стабилизировать пребывание работников из других стран.Тем более что при существующих демографических тенденциях нам их будет требоваться все больше и больше. Хотя украинцы остаются самой многочисленной группой иностранцев в регистрах ZUS, их доля сокращается.Если в 2019 году она достигла 75%, то к концу июля 2023 года снизилась до 68,2%. Вместо них растет доля мигрантов из других стран, в том числе белорусов, грузин, индийцев или филиппинцев. За последние два года их число в регистрах ЗУС увеличилось более чем в два раза.