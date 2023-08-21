Украинцы массово уезжают из Польши: работа и зарплаты уже не привлекают

На заводах, в гостиницах и на строительных площадках, где еще недавно наравне с поляками работали в основном украинцы, с каждым месяцем растет число иммигрантов из очень далеких азиатских стран и Африки.
В роскошных отелях Гданська на Балтийском побережье гостей все чаще обслуживают официанты, повара или горничные из Филиппин, Индонезии и Африки: "Это надежные и стабильные работники, которые отлично справляются с обслуживанием", - восторгается Роман Кучерский, управляющий пятизвездочного отеля Hamilton в Свиноуйсьце. Более 60% ее персонала составляют иностранцы".
Еще до пандемии среди них преобладали украинцы, но в последние два сезона, и особенно в этом году, число работников из других стран, включая Кению, Тунис и Индонезию, стремительно растет. Поляков (которые уезжают на высокооплачиваемую работу в Германии), а в последнее время и украинцев, становится все труднее найти.
Сезонная работа перестает быть привлекательной для украинцев
Как отмечает Анна Судольская из агентства занятости Idea HR Group, эксперт по рынку труда Северной торговой палаты, до прошлого года кадровые проблемы отельеров и рестораторов решались за счет притока беженок из Украины.
"Даже те, кто имел высшее образование в Украине - учителя или бухгалтеры, - не зная языка, устраивались на простую сезонную работу в гостиничный бизнес или общественное питание. - Сегодня мы видим, что 70-80% этих людей больше не устроились на работу. Можно предположить, что они вернулись в Украину, уехали в Германию или работают где-то еще", - оценивает Анна Судольская.
Последние данные Евростата подтверждают, что все больше украинцев уезжают в другие страны, в том числе в Канаду, Испанию или Германию. По состоянию на конец июня в Германии проживало уже более 1,3 млн. беженцев из Украины, в то время как в Польше их число сократилось до менее чем 978 тыс. человек.
Польша проигрывает гонку за украинцев
Польша проигрывает гонку за мигрантов из Украины, предупреждает Ассоциация предпринимателей и работодателей в своем августовском докладе. В нем также призывают к созданию четкой перспективы в отношении правового статуса беженцев и других решений (включая языковое и профессиональное обучение) для стимулирования их пребывания в Польше, которые также должны стабилизировать пребывание работников из других стран.
Тем более что при существующих демографических тенденциях нам их будет требоваться все больше и больше. Хотя украинцы остаются самой многочисленной группой иностранцев в регистрах ZUS, их доля сокращается.
Если в 2019 году она достигла 75%, то к концу июля 2023 года снизилась до 68,2%. Вместо них растет доля мигрантов из других стран, в том числе белорусов, грузин, индийцев или филиппинцев. За последние два года их число в регистрах ЗУС увеличилось более чем в два раза.