Рынок труда оживает: где в Украине можно найти работу и сколько за нее платят

"По данным системы управления наймом Work.ua, в апреле зафиксировано 82 467 вакансий, что на 9 процентов больше, чем в марте. Фактически сейчас рынок труда находится почти на уровне апреля 2021 года (когда в апреле 2022 года было всего 16 046 вакансий)", - говорится в исследовании компании.

Харьковская (плюс 26 процентов),

Сумская (плюс 17 процентов),

Черниговская (плюс 16 процентов),

Херсонская (плюс 14 процентов),

Запорожская (плюс 14 процентов).

Показатели реального уровня безработицы

"Безработица в Украине на самом деле на достаточно высоком уровне... Если вы пообщаетесь с предпринимателями, можете услышать, что у них есть нехватка кадров в связи с тем, что многие украинцы находятся за границей. По меньшей мере пять миллионов украинцев - в Европе, из них в Польше - полтора миллиона человек трудоспособного возраста с высшим образованием, из которых более половины были трудоустроены", - сказала министр.

"При отсутствии новых значительных шоков, в 2023-2025 годах будет продолжаться восстановление рынка труда на фоне роста экономики и достаточно мягкой фискальной политики. Уровень безработицы будет постепенно снижаться", - прогнозируют в Нацбанке.

Кого ищут и сколько платят

"Подробнее по областям: в Днепропетровской и Харьковской - по 15 000 гривен, в Одесской - 15 500 гривен, во Львовской - 16 000 гривен. В Киевской области оплата труда выросла на 500 гривен и теперь составляет 18 000 гривен", - говорится в исследовании.

Кто получает в Украине больше всего?

Больше вакансий, меньше конкуренции

"Соискатели могут этому порадоваться, чего не скажешь о работодателях. По статистике системы управления наймом Work.ua, в апреле конкуренция соискателей за работу была ниже уровня 2021 года и практически достигла довоенного уровня. Времена, когда на одну вакансию поступало сотни откликов, уже в прошлом", - сообщили в компании.

Работа по соседству

"В этом году украинцам будут платить примерно на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Это связано с поднятием минимальной заработной платы в Польше. Сейчас она - 3410 злотых в месяц, что в эквиваленте - 30 200 гривен. В прошлом году было 3100 злотых (27 460 гривен)", - говорится в сообщении.

повара могут получить в пересчете на нашу валюту более 44 000 гривен,

сборщик ягод, фруктов, овощей - 40 000,

помощник повара - 35 000 гривен,

курьер-водитель - 35 000 гривен,

мойщица посуды - 33 000 гривен,

официант - 31 000 гривен,

помощник пекаря - 31 000 гривен,

разнорабочий - 31 000 гривен,

горничная/уборщица - 30 тысяч гривен,

смотритель за пенсионером - 28 тысяч гривен.

Рынок вышел на довоенный уровень

Рынок труда наконец продемонстрировал активное восстановление с начала полномасштабной войны рашистов против нашей страны. Какая сейчас ситуация с трудоустройством украинцев, кого ищут работодатели и какую зарплату сейчас можно получить.Национальный рынок труда понес значительные потери с начала полномасштабной войны России против нашей страны. В прошлом году в это же время найти работу было очень трудной задачей, при том, что множество наших граждан переехали в другие регионы государства или вообще за границу, потеряв работу и иногда жилье на оккупированных рашистами территориях или там, где велись боевые действия.Долгое время в 2022 году рынок труда называли рынком работодателей из-за значительно меньшего количества вакансий по сравнению с желающими работать. Многие люди соглашались на любую работу, чтобы получать хоть какую-то заработную плату для обеспечения себя и своих семей.Однако сегодня уже можно говорить о значительном восстановлении отечественного рынка труда. Вакансий уже больше, чем достаточно, а работодателям уже нужно конкурировать за достойных кандидатов.По данным сайта по поиску работы Work.ua, сейчас работы стало в пять раз больше, чем в прошлом году. Рынок труда стремительно восстанавливается, что создает новые вызовы для работодателей, главный из которых - дефицит квалифицированных кадров. А апрель, как и все предыдущие месяцы 2023 года, перенял эстафету рекордов по количеству предложений работы.Что касается географического распределения, то лидером по количеству размещенных вакансий является Киевская область. В пятерку регионов также вошли Днепропетровская, Львовская, Одесская и Харьковская области. Причем, как отметили в Work.ua, Харьковская область впервые после полномасштабного вторжения ворвалась в пятерку лидеров по количеству предложений работы, обогнав Ивано-Франковскую область.Что касается наибольшего прироста вакансий в апреле, то их демонстрировали преимущественно прифронтовые регионы:Это является ярким показателем того, что несокрушимые украинцы продолжают работать, создавать рабочие места и платить налоги, несмотря на тяжелые реалии сегодняшнего дня.Несмотря на значительное восстановление рынка труда, безработица в Украине остается на высоком уровне из-за разрушительной войны. Хотя в феврале этого года в Государственном центре занятости было зарегистрировано лишь 156 тысяч безработных, настоящие показатели безработицы намного выше официальных. Некоторые люди ищут работу самостоятельно, некоторые работают неофициально, а некоторые из военнообязанных не становятся на учет в центры занятости, чтобы не "светиться" - ведь центры передают информацию о безработных в военкоматы.Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, в Украине достаточно высокий уровень безработицы из-за нехватки кадров и так называемой структурной безработицы.С другой стороны, по словам Свириденко, в Украине наблюдается так называемая структурная безработица - когда в стране есть безработные, чьи навыки не соответствуют требованиям рынка труда.При этом в Нацбанке, который также проводит оценку национального рынка труда, ожидают постепенного уменьшения безработицы уже в этом году. По данным регулятора, по результатам первого квартала реальный уровень безработицы в стране составляет около 20 процентов и до конца года прогнозируется его снижение до 18,3 процента благодаря активизации экономической деятельности.НБУ также прогнозирует, что в 2024 году уровень безработицы снизится до 16,5 процента, а в 2025 году - до 14,7 процента.Эксперты Work.ua в свою очередь отметили, что в апреле соискатели работы создали и обновили на 18 процентов меньше резюме, чем в марте, что может свидетельствовать об уменьшении количества безработных украинцев.По данным Work.ua, в апреле этого года наибольший рост спроса работодателей произошел на таких специалистов, как уборщик (больше вакансий на 33 процента), охранник (плюс 32 процента), бармен/бариста (плюс 30 процентов), официант (плюс 26 процентов) и комплектовщик (плюс 25 процентов).Больше всего новых вакансий появилось в сфере обслуживания, в гостинично-ресторанном бизнесе и туризме, в розничной торговле, строительстве и архитектуре, а также в сфере охраны и безопасности. В этих категориях вакансий в апреле стало больше на 15-20 процентов по сравнению с мартом.Что касается оплаты труда, то аналитики Work.ua сообщили, что средняя зарплата в Украине составляет сейчас 16 000 гривен.А самая высокая средняя оплата труда в Украине находится в диапазоне от 25 000 до 52 500 гривен.К должностям с наибольшей зарплатой аналитики компании отнесли медиабайеров - специалистов, занимающихся покупкой рекламных площадей (средняя зарплата 52 500 гривен) и водителей-международников (41 500 гривен). На 30 000 гривен в среднем могут рассчитывать арматурщики, бизнес-аналитики, продюсеры, региональные менеджеры, рихтовщики и риелторы, на 29 000 гривен - главные инженеры, координаторы по сбыту.Менеджер по работе с супермаркетами в среднем получает 28 750 гривен, руководитель интернет-магазина - 27 600 гривен. А 25 000 гривен может получать широкий круг специалистов: автомеханик, автослесарь, прораб, дизайнер интерьера, мастер СТО, менеджер ВЭД, менеджер проектов, программист ЧПУ, технолог мебели, специалист по камнеобработке.Самая низкая средняя зарплата находится в диапазоне от 7 900 гривен до 10 500 гривен по должностям: библиотекарь, мастер производственного обучения, уборщик, санитар, посудомойщик, музыкальный руководитель, социальный работник, ассистент ветеринарного врача, оператор аттракционов, горничная.Аналитики Work.ua отмечают, что конкуренция среди желающих найти работу сейчас снижается.Самый высокий спрос соискателей на работу наблюдается в Киевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой областях. Самый низкий - в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.Самая высокая конкуренция соискателей на одну вакансию происходит по должностям диджитал-специалистов с возможностью работать дистанционно: верстальщика, Front-end программиста, тестировщика, веб-дизайнера, специалиста чата, видеомонтажера, ретушера, программиста Java и копирайтера.Самая низкая конкуренция соискателей преимущественно на вакансии врачей: гастроэнтеролог, эндоскопист, эндокринолог, оториноларинголог, кардиолог, а также по должностям: заведующий аптеки, ветеринарный врач, дизелист, горняк.Эксперт по рынку труда Мария Абдуллина отметила, что сейчас количество вакансий на рынке труда Украины превысило уровень до полномасштабного вторжения России, спрос на рабочую силу увеличивается даже в прифронтовых регионах."Когда мы видим, как насыщается рынок труда вакансиями, - это превзошло все прогнозы, которые были в течение последних полутора лет. Сегодня мы видим, что количество вакансий в зависимости от ресурса или достигло условно довоенного уровня, или уже превысило", - сказала она.По мнению Абдуллиной, на увеличение вакансий повлияло то, что многие украинцы разных профессий задействованы в обороне страны, а несколько миллионов квалифицированных специалистов выехали за границу. Поэтому работодатели активно ищут новых работников.По словам эксперта, при этом заработная плата, которая предлагается в вакансиях может не соответствовать ожиданиям соискателей работы, поскольку из-за войны тоже пострадал малый и средний бизнес, поэтому не имеет возможности иногда платить полные ставки.Украинцы и до вторжения России нередко выбирали работу за рубежом, в частности в соседней дружественной Польше. С началом полномасштабной войны вопрос трудоустройства в этой стране стал еще более актуальным, ведь множество наших граждан выехали туда в поисках безопасности.Конечно, в большинстве своем там находятся женщины, в том числе, с детьми, пенсионеры, а среди мужчин - непригодные к военной службе. Но работа нужна для всех категорий граждан.Согласно исследованию аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, польские компании в этом году повысили заработные платы примерно на 10 процентов в связи с пересмотром в Польше минимальной зарплаты. Поэтому украинцы могут рассчитывать на зарплату более 1000 евро в месяц по многим вакансиям.Однако ряд работодателей предлагают более высокие заработные платы в некоторых вакансиях. В частности:"Польша также приглашает украинцев и на постоянные работы, не связанные с сезонностью. Больше всего вакансий есть в сфере пищевой промышленности и логистике. За самую простую работу, которая не предусматривает знания польского языка и особых навыков, предлагают от 30 000 гривен. Сейчас в Польше проживает около 2 миллионов украинцев, из них 1,5 млн получили статус временной защиты. Добавим, что официально трудоустроено 739 тысяч украинцев", - говорится в сообщении.Тенденции восстановления национального рынка труда на втором году жестокой войны выглядят достаточно обнадеживающими. Количество вакансий выросло практически до довоенного уровня, а это значит, что все больше украинцев имеют шансы найти достойную работу в соответствии со своей квалификацией и опытом.Однако уровень безработицы до сих пор остается очень высоким - 20 процентов трудоспособного населения, не имеющего работу, является довольно угрожающим показателем. Но тенденции к улучшению ситуации тоже есть, поэтому государству следует стимулировать население к официальному трудоустройству, создавая масштабные государственные программы поддержки.Очень важным станет возвращение домой выехавших украинцев. Не все сейчас готовы вернуться в Украину из соображений безопасности, но после завершения войны эти люди могут стать мощным двигателем национальной экономики. Однако многие из них уже освоились на новом месте, нашли работу и устроили детей в местные садики и школы.Поэтому такие люди должны получить серьезные стимулы для того, чтобы хотеть вернуться на Родину, - прежде всего, гарантии безопасности и достойные зарплаты. За первое сейчас борются наши воины, а второе должно стать следствием восстановления экономики. Кроме этого, если Украина станет членом Евросоюза, над чем сейчас активно работает, наши зарплаты смогут в среднесрочной перспективе начать конкурировать с европейскими, что поможет вывести экономику на новый уровень и привлечь всех желающих к работе дома.При этом гражданам, которые сейчас находятся в Украине и ищут работу, не следует пренебрегать возможностями по обучению или переквалификации, а также государственными программами, направленными на стимулирование трудоустройства.Так, правительственная программа "еРобота" позволяет начать собственное дело с помощью грантов от государства при условии создания рабочих мест. А Государственная служба занятости предлагает некоторым категориям граждан ваучер на обучение, с помощью которого можно овладеть новой профессией в учебных заведениях.Работа сейчас - это не только вопрос обеспечения наших граждан и их семей, это налоги в обескровленный войной государственный бюджет, который должен финансировать наши героические Вооруженные силы. Поэтому каждый трудоспособный украинец, не задействованный непосредственно в защите Родины на фронте, должен вносить свою долю усилий в нашу общую Победу на рабочем месте.