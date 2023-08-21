Цены на медь и металлолом в Украине: сколько стоит сдать черный металл в августе

Медь является неотъемлемой составляющей развития и жизни человечества. Благодаря уникальным свойствам этот металл используется в различных отраслях, включая электронику, строительство, медицину, автомобильную промышленность и другие. Сдача меди в переработку способствует уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, а также может являться дополнительным источником прибыли.

Рассказываю, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в августе.

Интересные факты о меди

Медь — один из самых древних металлов, используемых человеком. Первые медные изделия были изготовлены около 10 тысяч лет назад. Медь широко использовалась в бронзовом веке (3500-1200 годов до н.э.). В настоящее время медь используется в разных отраслях промышленности, включая электротехнику, строительство, судостроение, медицину и ювелирное дело.

Медь обладает уникальным оттенком среди всех химических элементов. Ее можно легко определить по характерному красному металлическому блеску. Единственным другим металлом, не имеющим серебристого оттенка, является золото, известное своим желтым цветом. Медь часто вводят в состав золота, чтобы создать сплавы с красным или розовым оттенком.

Латинское название меди Cuprum произошло от названия острова Кипр, где уже в III тысячелетии до н. э. существовали медные рудники и производилась выплавка меди. В древности Кипр был одним из самых крупных поставщиков меди в мире, и его название стало синонимом этого металла.

Статуя Свободы в Нью-Йорке сделана из меди. Медь была выбрана в качестве материала для изваяния из-за ее высокой стойкости к коррозии. Медь также имеет красивый красный цвет, который впоследствии становится темнее, что придает статуе еще более величественный вид. Для отлива статуи была использована 31 тонна меди, при этом общий вес стальной конструкции составляет 125 тонн.

Медные инструменты при ударе друг о друга не могут вызывать искру, в отличие от железных. Это связано с тем, что медь имеет более высокую температуру плавления, чем железо. Когда два медных инструмента ударяются друг о друга, они не нагреваются настолько, чтобы вызвать искру.

Около 80% всех медных изделий перерабатываются и используются повторно, поскольку этот металл слишком дорог, чтобы его просто выбрасывать после использования. Медь является одним из самых перерабатываемых металлов в мире. Она легко плавится и может быть переработана до 99% первоначального качества. Это означает, что медь может быть переработана снова и снова без потери качества.

Зачем сдавать медь в переработку

Переработка меди имеет ряд преимуществ. Она позволяет сэкономить энергию, сократить выбросы углекислого газа и сберечь природные ресурсы. Переработка меди позволяет снизить затраты на производство новых медных изделий.

Производство новой меди требует большого количества энергии. Переработка меди позволяет сэкономить до 95% энергии, необходимой для новой меди. Производство новой меди приводит к выбросу большого количества углекислого газа в атмосферу. Переработка меди позволяет сократить выброс углекислого газа на 90%.

Сдача меди в пункты приема вторсырья может быть выгодной практикой. Медь — ценный металл, широко используемый в промышленности и производстве. Цена на медь может варьироваться на рынке в зависимости от многих факторов, таких как спрос и предложение, экономические условия, глобальные события и т.д.

Как правильно сдавать медь

Как указано, медь является дорогостоящим металлом, находящим применение в различных отраслях промышленности. Стоимость сдачи меди на переработку может варьироваться в зависимости от состава, примесей и формы этого металла.

Для максимизации выгоды от продажи медного лома необходимо выполнить несколько этапов перед сдачей на приемный пункт.

Прежде всего, следует провести тщательную очистку медных изделий от посторонних материалов и других металлов. Эта процедура обеспечит высокое качество лома и способствует получению лучшей цены за него.

Следует отметить, что металлолом с высоким содержанием меди, например прокатная медь, составляет наибольшую ценность и может стоить дороже. С другой стороны, металлолом, полученный в результате обжига медных кабелей, из-за сильного окисления может иметь меньшую стоимость.

Чаще всего на переработку сдаются такие медные предметы, как кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование из медных сплавов, медные трубки и резервуары кондиционеров, а также теплообменники с медными трубками.

Цены на медь.

Цены на 1 кг меди (по данным портала " сдай-лом") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 198,4 до 245 грн.

Винницкая область — от 201,4 до 210 грн.

Волынская область — от 197,6 до 211 грн.

Днепропетровская область — от 198,4 до 240 грн.

Житомирская область — от 198,6 до 201,3 грн.

Закарпатская область — от 200,3 до 215,4 грн.

Запорожская область — от 200,1 до 220 грн.

Ивано-Франковская область — от 197,8 до 230,9 грн.

Кировоградская область — от 196,2 до 210,2 грн.

Львовская область — от 180 до 199,8 грн.

Николаевская область — от 200,1 до 212,2 грн.

Одесская область — от 200,2 до 230 грн.

Полтавская область — от 202,3 до 235,2 грн.

Ровенская область — от 201,2 до 213,2 грн.

Сумская область — от 201,1 до 220,4 грн.

Тернопольская область — от 196,2 до 213,7 грн.

Хмельницкая область — от 207,1 до 230,2 грн.

Черкасская область — 203,6 до 215,2 грн.

Черновицкая область — от 201,6 до 207,4 грн.

Черниговская область — от 200,4 до 230 грн.

Цены на металлолом в Украине

Черные металлы играют значительную роль в развитии промышленности и мировой экономики в целом. Железо, сталь и чугун являются важнейшими материалами в различных областях человеческой деятельности, включая строительство, автомобильную промышленность, энергетику, металлургию и другие отрасли.

Сдача этих металлов в пункты приема вторсырья — это экологически ответственный подход, который, к тому же, может послужить хорошим источником дополнительного дохода. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в августе.

Что такое черный металл

Черные металлы — это железо и его сплавы, содержащие в основном углерод. Черные металлы широко используются в строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте и других отраслях промышленности.

Основные виды черных металлов — это железо, чугун и сталь. Железо — это основной материал, из которого изготавливаются многие вещи, такие как стальные конструкции, инструменты, автомобили и многие другие предметы в нашей повседневной жизни.

Чугун — это сплав железа с углеродом, содержащий более 2% углерода. Чугун имеет высокую прочность и жесткость, но низкую пластичность и свариваемость. Этот металл используется для изготовления различных изделий, таких как котлы, радиаторы, водопроводные трубы, детали машин и механизмов.

Сталь, в свою очередь, — это сплав железа с углеродом, содержащий менее 2% углерода. Сталь обладает более высокой пластичностью и свариваемостью, чем чугун. Этот металл используется для изготовления различных изделий, таких как автомобили, самолеты, корабли, станки, инструменты и т.д.

Черные металлы обладают многими преимуществами по сравнению с другими материалами, такими как дерево, пластик и стекло. Они более крепкие, долговечные и стойкие к коррозии. Их легче обрабатывать и сваривать. Чермет — чрезвычайно важный материал для большинства отраслей промышленности и экономики. Он помогает строить дома, производить машины и другие товары, а также играет немаловажную роль в производстве электроэнергии и других энергетических системах.

Как правильно сдавать металлолом

В разных пунктах приема установлены собственные правила приема металлов. Например, в некоторых "приемках" могут потребовать, чтобы металл был очищен от изоляции, в то время как другие принимают его в любом виде, но платят за него меньшую сумму. Важно также разделять черные и цветные металлы при сдаче металлолома, а также удалить пластик из металлических частей. Цветные металлы можно сдать отдельно, они стоят значительно дороже черметов.

Тщательное очищение металла от загрязнений и мусора, а также удаление элементов из дерева и пластмассы также имеют значение. Цена вторичного сырья зависит от его веса и от того, насколько хорошо вы подготовили материал к сдаче. К примеру, предметы с толстым слоем ржавчины, вероятно, не будут приняты.

В некоторых случаях рекомендуется демонтировать большие детали и компоненты для обнаружения и доступа к частям с более ценными металлами. К примеру, если у вас есть выхлопная труба с подключенным к ней каталитическим нейтрализатором, содержащим цветные металлы, то без демонтажа вы не сможете получить дополнительные деньги за него.

Обычно пункты приёма платят за килограмм металла. Тем не менее, стоит отметить, что чем больше вес сдаваемого лома, тем выше тарифы на его прием могут быть.

Цены на черный металл в Украине.

Цены на 1 кг черных металлов (по данным портала " сдай-лом") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 2,5 до 3,5 грн

Винницкая область — от 2,5 до 7 грн.

Волынская область — от 2,5 до 7 грн.

Днепропетровская область — от 5 до 7 грн.

Житомирская область — от 2,5 до 3,5 грн.

Закарпатская область — от 2,5 до 7 грн.

Запорожская область — от 2,5 до 7,1 грн.

Ивано-Франковская область — от 2,5 до 7 грн.

Кировоградская область — от 2,5 до 6,9 грн.

Львовская область — от 2,5 до 7 грн.

Николаевская область — от 2,5 до 7 грн.

Одесская область — от 2,5 до 7 грн.

Полтавская область — от 2,5 до 7 грн.

Ровенская область — от 2,5 до 7 грн.

Сумская область — от 2,5 до 7 грн.

Тернопольская область — от 2,5 до 7 грн.

Хмельницкая область — от 2,5 до 7,1 грн.

Черкасская область — от 2,5 до 3,5 грн.

Черновицкая область — от 2,5 до 7 грн.

Черниговская область — от 2,5 до 3,5 грн.

Зачем сдавать металлолом

Утилизация и переработка черных металлов — это не только забота о природе, но и возможность сохранить природные ресурсы. Переработка чёрных металлов позволяет повторно использовать сырье, что сокращает потребление природных ресурсов. Это особенно важно для материалов, таких как железо и сталь, которые требуют большого количества энергии и ресурсов для их добычи.

Кроме того, это уменьшает негативное влияние на окружающую среду. Вместо выбрасывания металлических отходов на свалки или в природу их сдают на переработку, что сокращает количество мусора и уменьшает загрязнение окружающей среды.

Также сдача черных металлов в пункты приема вторсырья может стать источником дополнительного дохода. Отходы, которые вам кажутся бесполезными, на самом деле могут быть ценными вторичными ресурсами, за которые можно получить деньги.