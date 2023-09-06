Воинский учет для женщин в Украине с 1 октября: кто обязан регистрироваться в ТЦК

Вокруг темы о постановке женщин в Украине на воинский учет в последнее время поднято много ажиотажа и спекуляций, а в Сети периодически появляется откровенно неправдивая информация. Разбираемся, кто на самом деле в обязательном порядке должен будет зарегистрироваться в ТЦК.Так, с 1 октября текущего года, постановке на воинский учет в обязательном порядке подлежат украинки, имеющие медицинскую и фармацевтическую специальности. В свою очередь, женщины с другими специальностями, родственными военным, могут зарегистрироваться в ТЦК на добровольной основе. Соответствующие пояснения озвучил представитель президента в парламенте, член парламентского комитета по безопасности и обороне Федор Вениславский. По словам депутата, на сегодняшний день не существует планов относительно расширения списка специальностей для женщин для обязательной постановки на воинский учет.Возрастные рамки для постановки на воинский учет - от 18 до 60 лет.Процедура постановки на воинский учет для женщин Процедура постановки на воинский учет осуществляется в ТЦК. Чтобы ее пройти, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный номер, документ, подтверждающий специальность, справку с работы с указанием специальности, свидетельство о браке и о рождении детей, фотографии 3х4. Также необходимо будет написать заявление.На основе перечисленных документов заводится личное дело, после чего женщина направляется на медкомиссию, на основании которой делается вывод о пригодности или непригодности к воинской службе.Отдельно следует отметить, что беременные женщины считаются непригодными к воинской службе, независимо от срока беременности.В Украине нет мобилизации для женщин Сейчас в Украине мобилизация не распространяется на женщин. В ближайшие годы никаких изменений на этот счет не будет, заявила недавно замминистра обороны Анна Маляр. Кроме того, нет и не предвидится никаких ограничений для женщин в плане выезда из страны.Напомним, на прошлой неделе Минобороны Украины выпустило приказ, согласно которому на военную службу по мобилизации могут быть призваны ограничено пригодные к военной службе мужчины. Помимо этого, упрощены требования к состоянию здоровья для зачисления в десантные войска и морскую пехоту.