Воинский учет для женщин в Украине с 1 октября: кто обязан регистрироваться в ТЦК

Вокруг темы о постановке женщин в Украине на воинский учет в последнее время поднято много ажиотажа и спекуляций, а в Сети периодически появляется откровенно неправдивая информация. Разбираемся, кто на самом деле в обязательном порядке должен будет зарегистрироваться в ТЦК.
Так, с 1 октября текущего года, постановке на воинский учет в обязательном порядке подлежат украинки, имеющие медицинскую и фармацевтическую специальности. В свою очередь, женщины с другими специальностями, родственными военным, могут зарегистрироваться в ТЦК на добровольной основе. Соответствующие пояснения озвучил представитель президента в парламенте, член парламентского комитета по безопасности и обороне Федор Вениславский. По словам депутата, на сегодняшний день не существует планов относительно расширения списка специальностей для женщин для обязательной постановки на воинский учет.
Возрастные рамки для постановки на воинский учет - от 18 до 60 лет.
Процедура постановки на воинский учет для женщин Процедура постановки на воинский учет осуществляется в ТЦК. Чтобы ее пройти, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный номер, документ, подтверждающий специальность, справку с работы с указанием специальности, свидетельство о браке и о рождении детей, фотографии 3х4. Также необходимо будет написать заявление.
На основе перечисленных документов заводится личное дело, после чего женщина направляется на медкомиссию, на основании которой делается вывод о пригодности или непригодности к воинской службе.
Отдельно следует отметить, что беременные женщины считаются непригодными к воинской службе, независимо от срока беременности.
В Украине нет мобилизации для женщин Сейчас в Украине мобилизация не распространяется на женщин. В ближайшие годы никаких изменений на этот счет не будет, заявила недавно замминистра обороны Анна Маляр. Кроме того, нет и не предвидится никаких ограничений для женщин в плане выезда из страны.
Напомним, на прошлой неделе Минобороны Украины выпустило приказ, согласно которому на военную службу по мобилизации могут быть призваны ограничено пригодные к военной службе мужчины. Помимо этого, упрощены требования к состоянию здоровья для зачисления в десантные войска и морскую пехоту.