На какое авто могут накопить в Украине представители разных профессий за 2-3 года

Разобраться в разнообразии марок и моделей, чем они отличаются и как выбрать самый лучший вариант, не выходя за пределы накопленного бюджета, помог Иван Михайлов, заведующий хозяйством офиса Work.ua и проектный менеджер направления по передаче авто для ВСУ.



С начала полномасштабной войны Иван занимается всеми автомобилями, которые Work.ua передает на фронт нашим военным, а это уже 119 машин. Разобраться в разнообразии марок и моделей, чем они отличаются и как выбрать самый лучший вариант, не выходя за пределы накопленного бюджета, помог, заведующий хозяйством офиса Work.ua и проектный менеджер направления по передаче авто для ВСУ.С начала полномасштабной войны Иван занимается всеми автомобилями, которые Work.ua передает на фронт нашим военным, а это уже 119 машин.

Учитель английского языка

Альтернатива ВАЗ и Lada

VAG-группа, Германия. Имеет примерно 19 тыс. предложений на рынке от брендов: Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.

General Motors, США. Приблизительно 17 тыс. предложений на рынке от брендов: Chevrolet, Daewoo, Opel.

Концерн Toyota, Япония. Приблизительно 6 тыс. предложений на рынке от брендов: Toyota, Lexus, Daihatsu, Scion и ныне Subaru.

Skoda Fabia с 1.2/1.4 и Octavia с 1.6 атмосферным бензиновым мотором.

Seat Ibiza или Cordoba тоже с 1.2/1.4/1.6 атмосферным бензиновым мотором.

Volkswagen Golf или Passat. Огромное преимущество этих авто – унификация запчастей и моторов, что облегчает их поиски и уменьшает ценник удержания и обслуживания по всему промежутку эксплуатации.

Opel Corsa, Astra или Zafira с линейкой атмосферных бензиновых моторов от 1.2 до 1.8.

Среди Toyota неизменные модели Corolla и Camry.

Бюджет от 2 200 долларов: что можно приобрести

механической коробкой переключения передач (МКПП);

бензиновым атмосферным двигателем объемом до 2.0 л (без турбонаддува и турбокомпрессора);

при идеальных условиях, с газовым оборудованием (ГБО).

Автомобили японского происхождения начала и середины 90-х годов. Когда-то это были легендарные автомобили, о прочности которых до сих пор слагают легенды. Рассмотрите такие марки как Toyota (Corolla, Camry, Avensis, Carina E); Мазда (323, 626, 929); Nissan (Micra, Maxima, Primera) и Mitsubishi (Lancer от V+ поколения, Carisma, Galant). По немецкому автопрому: Volkswagen (Golf ¾, Passat b¾); Seat (Cordoba, Ibiza); Skoda (Fabia, Felicia, Forman) и Opel (Corsa, Astra).

Корейские авто, где определенные модели обрели свою славу на территории Украины: Chevrolet Lanos, он же ZAZ Sens — настоящий «бестселлер», которому не нужно лишнего описания, и Daewoo (Lanos, Matiz, Nubira).

Третий и последний вариант – автомобили определенных брендов китайского автопрома: Geely (MK, CK, MR) и Chery (Amulet, QQ). Эти авто занимают последнее место в этом списке рекомендаций, потому что по сравнению с другими проигрывают по параметрам комфорта и надежности. В любом случае, даже они на порядок выше Ваза и отлично подойдут для «дежигулизации» украинского автомобильного рынка.

Маркетолог

Бюджет 3 500-4 400 долларов: что можно приобрести

Риелтор

Бюджет от 5 700 долларов: что можно приобрести

Hyundai Getz с 1.6 атмосферным бензиновым мотором и АКПП. Это компактный городской хэтчбек с умеренным клиренсом, а также надежная и классическая АКПП от японской Mitsubishi А4АF. Эта коробка считается очень надежной, неприхотливой к масляному сервису, выдерживает длительные нагрузки в городских пробках. После капитального ремонта мастера спокойно дают 1-2 года гарантии на эти коробки.

с 1.6 атмосферным бензиновым мотором и АКПП. Это компактный городской хэтчбек с умеренным клиренсом, а также надежная и классическая АКПП от японской Mitsubishi А4АF. Эта коробка считается очень надежной, неприхотливой к масляному сервису, выдерживает длительные нагрузки в городских пробках. После капитального ремонта мастера спокойно дают 1-2 года гарантии на эти коробки. Hyundai Matrix с 1.6/1.8 атмосферным бензиновым мотором и АКПП. По основным силовым агрегатам и узлам Getz и Matrix идентичны, но последний — это семейный субкомпактный минивэн, который станет лучшим выбором для молодой семьи, как в городе, так и за его пределами. С ГБО он будет тратить около 250 грн на 100 км вашего путешествия.

с 1.6/1.8 атмосферным бензиновым мотором и АКПП. По основным силовым агрегатам и узлам Getz и Matrix идентичны, но последний — это семейный субкомпактный минивэн, который станет лучшим выбором для молодой семьи, как в городе, так и за его пределами. С ГБО он будет тратить около 250 грн на 100 км вашего путешествия. Hyundai Accent III и IV поколений. Этот городской седан снискал огромную славу у самой придирчивой категории водителей — таксистов и торговых представителей. Это дает автомобилю большой запас доверия, ведь он прошел проверку плохим топливом, низкокачественной смазкой, дешевыми расходными материалами и завоевал свое место на нашем автомобильном рынке. Мотор и коробка идентичны предшественникам из этого списка. Есть определенные нарекания к моторам поколения G4, но он достаточно распространен. В интернете достаточное количество контрактных моторов, а среди мотористов он пользуется определенным спросом и готовы ремонтировать где угодно.

PHP-программист

Бюджет от 7 800 долларов: что можно приобрести

Skoda Fabia II поколение с 1.6 MPI атмосферным бензиновым мотором и японской классической 6-ступенчатой ​​гидротрансформаторной АКПП. II поколение знаменитой Fabia объединило как передовые технологии, так и комплектовалось проверенными временем надежными и простыми агрегатами. Skoda Octavia A5 — автомобиль С класса, но почти идентичный с Fabia II. Octavia A5, это городской седан/универсал, позволяющий выполнять больше функций без излишней потери ресурсов. На 1.6 MPI легко устанавливается ГБО IV поколения. Расход газа составляет 10-12 литров даже с АКПП, что в наше кризисное время выгодное решение. KIA Soul – субкомпактный кроссовер от корейского производителя KIA Motors. Это новый класс авто в предложенном бюджете, ведь до 5 тысяч долларов кроссоверы даже не стоит рассматривать. KIA Soul имеет относительно новый тип технологий и кузова, начавший набирать свою популярность после 2005 года и полноценно вытеснив с рынка новых авто кузов по типу универсала. Относительно отзывов о Soul, то это замечательное авто для города с большим клиренсом, умеренно жесткой подвеской и с проверенными временем моторами и комплектовалось двумя разными АКПП.

Выводы

В статье мы указывали средние зарплаты, но есть еще статистика оплаты труда специалистов с самыми развитыми профессиональными навыками, на руководящих должностях. К примеру, наиболее квалифицированные учителя по английскому языку могут получать от 30 000 до 59 000 грн, а самые опытные маркетологи от 49 000 до 220 000 грн (есть куда расти и развиваться, правда?), и это не предел.

Если специалист будет повышать свою квалификацию, учиться, получать опыт по своему делу, брать на себя больше ответственности, развивать твердые и мягкие навыки, сможет претендовать на работу в лучших компаниях страны и за рубежом. Еще и «перепрыгнет» средний предел по зарплате.

Специалисты, которые являются «профи», по своему делу увеличивают прибыльность бизнеса. Для любого работодателя это ключевой аргумент при найме сотрудника или повышении зарплаты.

Work.Ua

За какой срок учителя или маркетологи в Украине смогут накопить деньги, чтобы купить автомобиль в течение 2-3 лет. Чтобы вывести приближенную к реальности сумму, мы решили воспользоваться методом распределения бюджета по правилу "50/30/20", где 50% бюджета вы выделяете на основные нужды, 30% – на желание и 20% – на сбережения. Это позволит нам приблизиться к ситуации, где человек хочет накопить сумму для совершения крупной покупки, но обычно не может ежемесячно откладывать полный объем зарплаты, потому что, кроме сбережений, есть и другие расходы, такие как коммунальные платежи, еда и т. д.Средняя зарплата учителя английского языка в Украине составляет 19 000 грн. Должности с аналогичной зарплатой: инженер-технолог, редактор, геолог, HTML-верстальщик, заведующий, домработница, SMM-менеджер, фрезеровщик.По модели распределения «50/30/20» — 20% этой суммы работник будет откладывать на покупку автомобиля два-три года. Считаем: 20% от 19 000 грн - это 3 800 грн * на 24 и 36 месяцев. Получаем 91 200 грн и 136 000 грн, которые делим на 36,56 (нынешний курс доллара по данным НБУ) и суммы 2 494 доллара и 3 741 доллар.Может показаться, что за 2-3 тыс. долларов на рынке не найти ничего достойного и рассчитывать стоит только на ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК. Но такое мнение ошибочно. Прежде всего, указанные выше бренды — российский автопром. После полномасштабного вторжения все однозначно: поддержка российского производства равноценна поддержке смерти и разрухе на наших территориях. Не хотелось бы разменивать несколько удачно проданных грузовиков с тормозными колодками и смазкой производства Димитровград / Тольятти на «Калибр», которая прилетит в соседний дом.Теперь эти авто точно проиграют по всем параметрам: цена, качество, страна производства.Ранее наблюдалась определенная ригидность сознания рядового автомобилиста, когда он выбирал ВАЗ по принципу максимальной распространенности и доступности запчастей и не рассматривал другие варианты за тот же бюджет. Но наш рынок насытился достаточным количеством иномарок благодаря трем волнам «евроблей». Учитываю и прошлогоднюю волну с нулевым растаможиванием, которая дала нам +240 тыс. автомобилей из ЕС разных категорий и цен.Самые популярные производители по количеству подержанных авто в Украине вместо «АвтоВАЗ»:Хорошая альтернатива ВАЗ 2108/2109(21099) среди таких моделей, как :Renault Group (альянс Renault-Nissan-Mitsubishi), где представлено примерно 17 тыс. предложений на украинском рынке, в этот список не включаю. Последние 10 лет они активно инвестировали в развитие «АвтоВАЗа» и производили свои автомобили на мощностях «Рено-авто» МО, РФ под брендом Lada и Renault. Эти авто попадали и на наш первичный рынок, что в первую очередь стимулировало экономику России.Главными факторами выбора авто бюджетом от 2200 долларов должны быть: практичность, массовость, ремонтопригодность. Также следует рассматривать автомобили только с:Вышеперечисленные механизмы, система и двигатель помогут вам на дальних дистанциях: благодаря экономии расхода топлива и оптимальному соотношению грн/км при использовании ГБО. А если вы откажетесь от дизеля, то сэкономите средства, потому что избежите дорогостоящего ремонта дизельного оборудования.Относительно механической коробки переключения передач — самый дешевый вариант для бюджета в 2 200 долларов, ведь средняя цена ремонта и обслуживания автоматической коробки (АКПП) может составлять до 100% стоимости самого автомобиля.На какие именно авто стоит обратить внимание:Средняя зарплата маркетолога в Украине составляет 25 000 грн. Должности с аналогичной зарплатой директор школы, PR-менеджер, сценарист, финансист, колорист, архитектор, дизайнер мебели, ландшафтный дизайнер, торговый и медицинский представитель, SEO-специалист, главный бухгалтер.По выбранной модели считаем: 20% от 22 500 грн - это 5 000 грн * на 24 и 36 месяцев. Получаем 120 000 грн и 180 000 грн, которые делим на 36,56 (нынешний курс доллара по данным НБУ) и суммы 3 282 доллара и 4 923 доллара.Относительно авто бюджетом от 3 500 до 4 400 долларов (должен их объединить, ведь в этой ценовой категории — одни и те же модели, но в разном состоянии), можно смело рассматривать тот же концерн VAG (Skoda, Seat, Volkswagen, Audi ). Но с уточнением на градацию стоимости бренда: Skoda и Seat будут самыми дешевыми из этого списка, соответственно Audi – премиальным и дорогим.Итак, критерии выбора остаются: массовость модели, ремонтопригодность, экономичность. По всем параметрам лидером является автомобиль В-класса (городской, малолитражный хэтчбек/универсал) Skoda Fabia I и II поколений. Она была бестселлером в своей ценовой категории и прославилась выносливостью и надежностью.Атмосферные бензиновые моторы 1.2/1.4 лучше всего подходят для городских условий, а с дооборудованным ГБО цена за 100 км расстояния на этом автомобиле составляет рекордных 190 грн, что на некоторых маршрутах будет дешевле билета на автобус.За 4 400 долларов можно рассматривать Skoda из АКПП, что подарит вам другой уровень комфорта. Skoda Fabia также не отстает, ведь была оборудована сверхнадежным японским «автоматом», что дает ей преимущество над своими «старшими собратьями» Volkswagen и Audi, которые в этом ценовом бюджете оборудованы провальными и очень дорогостоящими в ремонте коробками.По вышеописанным критериям можно выбрать также и Seat Ibiza, Volkswagen Polo.Средняя зарплата риелтора в Украине составляет 35 000 грн. Должности с аналогичной зарплатой: стоматолог, специалист по финансовой отчетности, руководитель интернет-магазина/строительного проекта/отдела закупок, бизнес-аналитик, автомаляр, главный редактор.По подсчетам, работник за два года сможет накопить 4 595 долларов, за три - 6 892 доллара.С таким бюджетом вы имеете полную свободу выбора: пальма первенства среди лидеров отдается корейским производителям — Hyundai и KIA, а модели моложе и вы можете приобрести более новый автомобиль, выпущенный после 2010 года.Принципы выбора остаются неизменными, но следует рассматривать авто с автоматической коробкой передач.Постепенно VAG-группа со всеми ее плюсами отходит на второй план, поскольку их новая роботизированная коробка стала печально известной. Она надежно служила только у первого владельца и не более чем на 100 тыс.км пробега. Поэтому сейчас найти автомобиль этих лет в данном бюджете без перспективы дополнительных вложений будет сложно.Из корейского автопрома следует рассмотреть:Средняя зарплата PHP-программиста в Украине составляет 42500 грн. Должности с аналогичной зарплатой: топ-менеджер, водитель-международник.За два года работник сможет накопить 5579 долларов, а за три — 8369 долларов.За эти деньги можно купить любое бюджетное авто на вторичном рынке и рассматривать автомобили из США, но мы подойдем к этому более рационально и позаботимся о комфорте и безопасности на дороге. Рассмотрим следующие варианты :По основным характеристикам потребления топлива все три авто идентичны и заслуживают вашего внимания.Иван Михайлов:Автомобиль — это высокотехнологичное средство передвижения, состоящее в среднем из 8-12 тыс. различных деталей (мелких и не очень, дешевых и дорогих) и является «пассивом» для ваших финансовых вложений. Поэтому следует помнить и учитывать, что цена в 3-7 тыс. долларов — не окончательная: почти ежемесячно автомобиль потребует умеренных и непомерных затрат.На первый взгляд, вам может показаться, что покупка Mercedes-Benz C класса (Е и S даже не упоминаю из-за непомерности) за 4 800 долларов на АКПП и с турбокомпрессором – это новый уровень взаимоотношений с социумом и кардинально другой класс комфорта. Но приготовьтесь, что в первые два года автомобиль «попросит» вложить в себя примерно 50-70% от первоначальной стоимости. И это несмотря на то, что 722 АКПП и М271 во всех рейтингах занимают первые места по надежности.Но от форс-мажорных ситуаций, некачественного топлива и дорогостоящих расходников никто не застрахован, поэтому выбирайте более прагматичный подход к выбору авто и относитесь к нему, как к обычному транспортному средству.Также обратим внимание, что, учитывая инфляцию и другие факторы, стоимость авто может меняться со временем. Поэтому откладывая деньги на покупки, нуждающиеся в долгосрочных сбережениях, необходимо спланировать, как сохранить их. Возможен вариант — откладывать средства сразу в валюте или воспользоваться предложениями банков (депозитные вложения, инвестиции и т.п.).Конечно, чем ниже зарплата работника, тем дольше придется откладывать на более комфортное и безопасное авто. Учителям со средней зарплатой, например, необходимо экономить примерно 6 лет, чтобы приобрести автомобиль за ту сумму, которую риелтор со средней зарплатой в 35 000 грн. накопит за три года.Источник: