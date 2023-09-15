Нестор Шуфрич задержан СБУ, в его доме обыск. ФОТО





Телеграм-каналы пишут, что сегодня утром СБУ задержала народного депутата от партии Януковича - Нестора Шуфрича. Обыск идет в его доме в Козине. Ему вменяют госизмену за "распространение российской пропаганды" на телеканалах.«Сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича. Он является фигурантом дела российской шпионской сети, созданный сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики», - отметил журналист Юрий Бутусов.