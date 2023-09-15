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Главная » Новости » Политика » 2023 » Сентябрь » 15 » 08:48:49
 

Нестор Шуфрич задержан СБУ, в его доме обыск. ФОТО

Вчера, 11:19:49 547 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нестор Шуфрич задержан СБУ, в его доме обыск. ФОТО

Телеграм-каналы пишут, что сегодня утром СБУ задержала народного депутата от партии Януковича - Нестора Шуфрича. Обыск идет в его доме в Козине. Ему вменяют госизмену за "распространение российской пропаганды" на телеканалах.

«Сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича. Он является фигурантом дела российской шпионской сети, созданный сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики», - отметил журналист Юрий Бутусов.

Нестор Шуфрич в своем доме
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Тэги: СБУ, Шуфрич

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