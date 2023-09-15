Средняя зарплата в Украине в 2024 году составит 21852 грн. - Минфин

Кабинет министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 года к первому чтению. Проект документа с рекордными за всю историю Украины расходами (однако также и с повышением "минималки") уже утвержден.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как уточнил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), документ будет зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября – в крайний срок предусмотренный законодательством – под № 10000. Текст законопроекта в общем доступе пока отсутствует, однако уже известны некоторые параметры главной сметы страны на следующий год.

Ожидается, что ВВП Украины в 2024 году увеличится на 5%.Это не позволит приблизиться к уровню, который был в 2021-м, до начала полномасштабной войны. Инфляция ожидается на уровне 10,8%.

Главная проблема бюджета напрямую связана с полномасштабной войной, которую развязала Россия. Это глубокий дефицит, который возможно покрыть только за счет международной поддержки, и гарантий такой поддержки на данный момент нет.

Доходы бюджета предусмотрены в размере 1,746 трлн грн, а расходы – аж 3,308 трлн грн.

То есть дефицит составляет - 1,531 трлн грн.

Зарплаты и часть пенсий все равно поднимут

Предполагается, что, несмотря на серьезные трудности, в Украине все же будут расти зарплаты. Средняя зарплата в следующем году, согласно расчетам Минфина, составит 21 852 грн.

В бюджете заложено повышение минимальной зарплаты.

В 2024 году ее повысят в январе с 6700 до 7100 грн и в июле – до 8000 грн.



Пересмотрят также и прожиточный минимум. А к нему привязаны алименты, пенсии, ряд выплат, субсидии и т. д. К примеру, минимальная пенсия увеличится в 2024-м с 2093 до 2361 грн.

Также увеличится гарантированная выплата для украинских пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия. По закону в 2023 году они должны будут получать не менее 2680 грн.

Однако в Украине от размера социальных стандартов зависят и налоги для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Так, в результате повышения минимальной зарплаты единый социальный взнос изменится таким образом:

1562 грн – с января по июль 2024-го;

1760 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го;

Приоритеты бюджета-2024 – куда пойдут деньги

Как объяснил глава правительства Денис Шмыгаль ключевой акцент проекта – оборона и безопасность. На это направление пойдет более половины всех ресурсов бюджета – 1,685 трлн грн.

"Сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших сил безопасности и обороны", – отметил Шмыгаль.

Второй приоритет – это социальная сфера. Расходы бюджета на нее составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в текущем году.

Третий приоритет – медицина и образование. На сектор образования предлагают выделить 179 млрд грн (плюс 23 млрд к текущему году), а на медицину – 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.

Четвертый приоритет – поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличены вдвое – с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

Пятый приоритет – это восстановление экономики. "Никакого повышения налогов не предполагается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов – работа, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя", – заявил Шмыгаль.