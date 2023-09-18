Наталья Муха, причастная к бегству 200 мужчин-уклонистов через «Шлях», оказалась родственницей Козицкого

За время полномасштабной войны журналисты выяснили имена и фамилии 2248 мужчин, уехавших за разрешениями от ЛОВА (Львовская областная военная администрация) и не вернувшихся. Об этом говорится в материале NGL.media

На Черном рынке эта услуга стоит 3000-5000 долларов с человека, поэтому речь идет о десятках миллионов долларов.

Кто организовывал

Всего NGL.media выявило 372 таких организаций.

"Письма к ЛОВА от имени николаевской ячейки "Просвіти" писала председатель организации 34-летняя Наталья Муха, которая также руководит николаевским народным театром «Хлеб». А от ОО «Театр Хлеб» писал ее руководитель 22-летний Роман Збудовский, участник театра "Хлеб" ", выяснили NGL.media благодаря запросам", – говорится в сообщении.



Ни Наталья Муха, ни Роман Збудовский на просьбу прокомментировать ситуацию не ответили.

Среди других, речь в частности, о таких организациях, как "Комиссию по борьбе с коррупцией в г. Самбор" и "Возрождение нашей Украины", от которых уехало и не вернулось более 100 мужчин.

"Раньше руководитель «Комиссии по борьбе с коррупцией в г. Самбор" Николай Стародуб рассказывал, что его «попросили поставить печать, то и поставил, потому что думал, то «волонтерке» надо привезти». А руководитель "Возрождения нашей Украины" Анатолий Донец разрешил использовать свою организацию в обмен на то, чтобы его самого вывезли за границу", — говорится в сообщении.

Кто в списке

На сегодняшний день суд рассматривает обвинительные акты по результатам расследования в отношении трех человек: Любомира Процюка и Михаила Василика, а также Андрея Шпака, обвиняемого не только в незаконной переправке людей за границу, но и по ст. 358 УК (подлог документов). Из-за мобилизации Шпака недавно его дело выделили в отдельное производство и остановили судебное производство – то есть дело не будет рассматриваться до его демобилизации.

"Во время нового исследования мы обнаружили еще одну организацию, вероятно связанную с этой историей. Благодаря информации от ЛОВА известно, что на обращениях от "Благотворительного фонда Степана Бандеры", от которого уехали и не вернулись почти 40 мужчин, указывали телефон Анатолия Донца. Но он утверждает, что впервые слышит о такой организации и никаких обращений от нее не посылал", — указал в сообщении.

В список организаций попали и фонды "Легион Сечевых Стрельцов" и "Луч нашей надежды". Телефоны этих организаций либо отключены, либо недействительны, а никакой информации об их деятельности нет. Официально эти фонды зарегистрированы во Львове, но их учредители зарегистрированы на одной улице в Трускавце.

В перечне есть достаточно известные организации – например, "Фонд помощи "Движение в будущее", связанный с известным львовским бизнесменом Григорием Козловским. Известно о 23 мужчинах, которые уехали от этой организации и не вернулись – и поделились этим списком с Олегом Шпуром, подписателем фонда.

NGL.media получила копии обращений по всем 23 мужчинам и направила их Олегу Шпуру, он пообещал их проверить. Ответа на момент публикации мы так и не получили. Но если обращение от "Движения в будущее" действительно подделывали, организации следует обратиться в полицию.

Изменения после скандала

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач рассказал, что после регулярных скандалов из-за злоупотребления системой "Шлях" для выезда уклонистов правительство решило ввести изменения в законодательство, наработанные с учетом мнений областных военных администраций.

«Мы, как министерство, так же [как и ЛОВА] ввели обязательность электронной подписи. Очень хочется, чтобы единые правила были для всех администраций, потому что сегодня, если одна областная администрация просто введет какие-то жесткие правила, то некоторые недобродетели волонтеры просто пойдут в другую администрацию, в которых таких правил нет, – говорит Сергей Деркач.

Что предшествовало

34-летняя Наталья Муха оказалась близкой к семье главы ЛОВА Максима Козицкого. Именно она причастна к выезду через систему "Путь" почти 200 мужчин призывного возраста, так и не вернувшихся в Украину.







Журналисты обратились к Максиму Козицкому с просьбой прокомментировать отношения с Наталией Мухой – учитывая, что ЛОВА пытается бороться с недобросовестными фондами и общественными организациями, злоупотребляющими с получением разрешений для выезда через систему «Путь».



Ниже приводим письменный ответ Максима Козицкого:

«Я не могу знать деталей жизни всех активистов, в том числе и Наталии Мухи. Из того, что я знаю, она занимает активную гражданскую позицию в городе Николаев и с начала полномасштабного вторжения наладила волонтерскую деятельность, в которой были привлечены многие местные жители. То есть, ее организации не являются фейковыми или существующими только на бумаге. Из того, что мне известно, сейчас она лично проверяет информацию, опубликованную вашим изданием».

Расследование: Александра Губицкая.Над статьей также работали Олег Онисько (редактор) и Назар Тузяк (инфографика)