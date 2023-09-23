В Кривом Роге военные подрались с велосипедистами: подробности драки на видео

В Кривом Роге местные военнослужащие, в гражданской одежде, подрались с группой велосипедистов.
«А ты на войну пошел? В какой части воюешь? Патриоты вонючие! Чего до сих пор не у военкомате, гниды?».
Как выяснилось позже, драка была между военными, которые заступились за товарища и двумя десятками велосипедистами.
Сегодня военный Влад Томашов, который вчера участвовал в драке, записал "извинения" на видео в инстаграм @tomash_ebash
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Известно, что он является 11-кратным чемпионом по Самбо.
Видео драки
Так драка закончилась
Видео: комментарий после драки