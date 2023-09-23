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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Сентябрь » 23 » 12:45:56
 

В Кривом Роге военные подрались с велосипедистами: подробности драки на видео

Сегодня, 16:02:56 904 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Кривом Роге военные подрались с велосипедистами: подробности драки на видео

В Кривом Роге местные военнослужащие, в гражданской одежде, подрались с группой велосипедистов.

«А ты на войну пошел? В какой части воюешь? Патриоты вонючие! Чего до сих пор не у военкомате, гниды?».

Как выяснилось позже, драка была между военными, которые заступились за товарища и двумя десятками велосипедистами. 

Сегодня военный Влад Томашов, который вчера участвовал в драке, записал "извинения" на видео в инстаграм @tomash_ebash.

Известно, что он является 11-кратным чемпионом по Самбо.

Видео драки

Так драка закончилась


Видео: комментарий после драки

 
Тэги: драка, велосипедисты, Кривой Рог

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