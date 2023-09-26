Комик Слава Комиссаренко женился на порноактрисе и узнал об этом посреди медового месяца

«Вы, наверное, видели новости, что я женился, и еще много всякого в этих новостях. В этой ситуации ужасно все, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Поэтому попробую кратко обо всем сказать», — обратился к подписчикам он.



Слава Комиссаренко с женой Юлией Шашковой

«Нет, я об этом ничего не знал, а когда узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще, как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из Интернета посреди вашего медового месяца», — грустил комик.



Слава добавил, что не чувствует себя рассерженным или обиженным, просто сейчас ему очень грустно.

Юля Шашкова, под псевдонимом Ариэль

На прошлой неделе стало известно, что белорусский комик Слава Комиссаренко больше не холостяк — в Сети появились снимки с его свадьбы с загадочной шатенкой. Однако вместо поздравлений комик получил многочисленные сообщения о прошлом избранницы.Пользователи Сети тут же принялись расследовать — кто же стал супругой бывшего участника StandUp. Быстро выяснилось, что 26-летняя Юлия ранее была вебкам-моделью и снималась в откровенных порно-роликах.Разумеется, о шумихе вокруг девушки узнал и новоиспеченный муж. Комиссаренко высказался о ситуации в соцсетях.Больше всего Славу расстроило, что супруга не призналась в «ошибках юности» и пыталась отгородить его от откровений.Оказалось, что это не единственный секрет благоверной шоумена. В Интернете до сих пор есть снимки, которые Шашкова публиковала в социальных сетях и на сайтах знакомств. К слову, на последних жена Комиссаренко оставляла многозначительные сообщения. «Я хочу доставить мужчинам удовольствие своими видео», — писала девушка.Возвращаясь к теме внешности Юлии, многие заметили, что она прибегла к помощи пластических хирургов — от ее прежних черт лица мало что осталось сейчас. В юности возлюбленная звезды комплексовала из-за несовершенств, которые были причиной для буллинга сверстников.Однако все же чаще обсуждаются скандальные снимки Юлии, где она под псевдонимом Ариэль проводила прямые эфиры с клиентами. По слухам, встречи с мужчинами проходили еще и вне онлайна — девушку подозревают в том, что она также предоставляла интимные услуги.