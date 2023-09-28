Як дізнатися суму до сплати та оплатити світло у Житомирі

Для перевірки суми нарахувань за електроенергію житомирянам і мешканцям області не потрібно телефонувати в місцевий РЕМ, а для розрахунку з постачальником за спожиті кіловати — йти до відділення банку або на пошту. Будь-які послуги, що стосуються комуналки, нині доступні онлайн. Поговоримо про доступні способи отримання інформації про стан рахунку і наявність заборгованості, а також здійснення оплати за світло в інтернеті.

Кому і коли сплачують за електроенергію жителі Житомирщини

Надавачем послуг з розподілу електричної енергії в Житомирській області є АТ «Житомиробленерго», з яким укладають договори енергопостачальники, побутові та юридичні споживачі. Своєю чергою, домогосподарства отримують платіжки від Житомирської обласної енергопостачальної компанії (ЖОЕК), передають показники та здійснюють на її користь щомісячні платежі.

Компанія-постачальник не дає чітких вказівок щодо термінів оплати рахунків. Платіжки за минулий період зазвичай приходять на початку наступного місяця. Щоб уникнути заборгованості, оплачувати їх варто якомога раніше, бажано — до 20 числа. Крім того, побутові споживачі мають щомісячно, з 1 по 4 число передавати показники приладів обліку.

Перевірка нарахувань і здійснення платежів на сайті та в мобільному застосунку енергопостачальника

На сайті ЖОЕК доступні функції:

отримання платіжки на email — для цього потрібно вказати номер особового рахунку, прізвище та адресу електронної скриньки, після чого підтвердити погодження з умовами додаткової угоди;

здійснення онлайн-оплати (для власників карток «Ощадбанку» — без комісії).



Перевіряти та сплачувати рахунки за світло також можна у застосунку «Житомир Енерго».

Онлайн-банкінг для перевірки та сплати рахунків

Клієнти «ПриватБанку», що користуються «Приват24», мають змогу знаходити платіжки за місцем реєстрації та фактичного проживання (якщо вона вказана у договорі з банком) просто в застосунку. Знати номер особового рахунку та код EIC необов’язково. У категорії «Комунальні платежі» розділу «Платежі» доступні всі рахунки, виставлені за адресою користувача. Сплатити їх можна одночасно, щоправда, за свої послуги банк бере комісію.

Розрахуватися з постачальником електроенергії завжди можливо на сервісах інших банків. У таких випадках нарахування не показуються, сума вводиться самостійно. Крім того, потрібно вказувати особовий рахунок або здійснювати платіж за банківськими реквізитами.

Як отримувати та сплачувати електронні рахунки на Portmone

Щоб швидко оплатити на сайті Portmone за спожиту електроенергію та мати можливість отримувати платіжки в електронному вигляді, мешканцям Житомирщини потрібно здійснити лише кілька кроків.

Зареєструватися на сервісі. Створити адресу в особистому кабінеті та знайти виставлені платіжки. Якщо рахунок автоматично не підтягнувся, створити шаблон, натиснувши кнопку «Додати новий рахунок». Вказати тип послуги «Електроенергія», регіон — «Житомир та область» і обрати серед переліку компаній ТОВ «Житомирська обласна ЕК». Обрати на платіжній сторінці отримувача за районом, ввести номер о/р, клікнути «Оплатити» чи «Зберегти без оплати».



Для здійснення платежу варто ввести реквізити банківської картки та підтвердити операцію. «Прив’язавши» таким чином всі шаблони до адреси, ви зможете розраховуватися з комунальними постачальниками одним натисканням кнопки.

Окрім цього, на сайті, а також у мобільному застосунку Portmone можна сплачувати за газ, воду, опалення, інтернет і телебачення. Тарифний план «Місяць», який можна придбати за власні кошти чи бонуси, отримані за участь у програмі Cashback, дає змогу здійснювати розрахунки за кількома адресами без комісії.