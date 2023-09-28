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Главная » Новости » Криминал » 2023 » Сентябрь » 28 » 21:30:02
 

Кто такой Спартак Суббота и почему полиция открыла уголовное дело?

Вчера, 21:30:02 231 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кто такой Спартак Суббота и почему полиция открыла уголовное дело?

Полиция открыла уголовное производство по возможной подделке документов об образовании Спартака Субботы. Полиция будет проверять возможный факт подделки или умышленного использования поддельных документов псевдоученого. Об этом сообщила пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Анна Зубрева в комментарии агентству УНИАН.

По ее словам, поступило обращение в Министерство образования и науки Украины по поводу образования скандального психолога, а там направили это обращение в полицию.

"Мы открыли уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Сейчас ведется досудебное расследование. Проводятся следственные действия", - сообщила Зубрева.

Скандал с псевдоученым разгорелся весной 2023 года, когда Спартак Суббота стал героем расследования онлайн-медиа "Свидоми", в котором утверждалось, что он является мошенником и самозванцем. Автор расследования, психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный, обвинил коллегу во лжи, сексе с клиентками и сотрудничестве с запрещенной ныне партией ОПЗЖ.

Также о присуждении научной степени Спартаку Субботе МОН направило запросы в ГП "Информационно-имиджевый центр" и ГП "Инфоресурс", чтобы проверить наличие указанных документов об образовании в государственных реестрах.

Спартак Суббота: все подробности скандала

Популярный украинский психолог, врач-психиатр и блогер Спартак Суббота оказался в центре громкого скандала. Онлайн-медиа "Свідомі" провело большое расследование, в котором утверждается, что Спартак Суббота является мошенником и самозванцем. Автор расследования, психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный обвиняет коллегу во лжи, сексе с клиентками и сотрудничестве с запрещенной ныне партией ОПЗЖ. Кроме того, выяснилось, что настоящее имя Спартака Субботы – Александр.

"Спартак (Александр) Суббота, используя беспрецедентный масштаб лжи, в том числе в популярных медиа, почти 10 лет строил декорации для своего образа, который теперь монетизирует. Также это расследование поднимает ряд важных социальных вопросов", — говорится в публикации.

Фейковая научная степень

Илья Полуденный утверждает, что в течение пяти лет Спартак Суббота публично позиционировал себя как кандидат психологических наук, хотя он не имел этой степени. Так, Минобразования издало приказ о присуждении ему ученой степени кандидата наук только в апреле 2022 года, а первые упоминания о таком звании появились в его публикациях в медиа 2017 года.


Также автор расследования утверждает, что Суббота использовал различные "сомнительные схемы", чтобы получить научные степени.

В расследовании отмечается, что Спартак Суббота в своих видео на YouTube и в соцсетях распространяет антинаучную информацию, противоречащую его научным работам. Это вызывает подозрения, является ли Суббота автором опубликованных им работ.

По словам Полуденного, Спартак Суббота ошибочно понимает некоторые термины и создает у зрителей ошибочные представления. Информация, которую он доносит до зрителя, бывает неправильной и неэтичной.

Секс с клиентками

В публикации отмечается, что Спартак Суббота был исключен из Украинской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии "в том числе и из-за того, что грубо нарушал этику, вступая в эротические отношения с клиентками". Таких случаев было не менее четырех, заявляет Полуденный.

Видео


Данную информацию подтвердил психолог Артем Осипян. По его словам, одна из клиенток призналась, что у нее были отношения с его коллегой.

"Он был возмущен, однако тогда еще не знал, кто именно был тем психологом, который спит с клиентками. Осипян хотел обратиться в этическую комиссию. Клиентка была не против, а впоследствии призналась, что сексуальные отношения у нее были со Спартаком Субботой", — говорится в статье.

Сотрудничество с ОПЗЖ

Как сообщается в расследовании, Спартак Суббота ранее работал в организации Институт когнитивного моделирования, а также в Seetarget. Обе организации связаны с общим бенефициаром и были замечены в связях с политической партией ОПЗЖ.

Так, Seetarget подозревают в скрытом пиаре в пользу разных политических сил (включая ОПЗЖ) с использованием команды разных специалистов. Среди этих специалистов фигурирует и Спартак Суббота. Это может означать, что Спартак Суббота использовал профессию психолога и психотерапевта, чтобы вводить в заблуждение людей.

Полуденный отмечает и подтверждает, что психотерапевт Спартак Суббота писал немало статей о выборах, анализировал избирательные процессы и акцентировал внимание читателя на "фаворитах" в лице главы партии ОПЗЖ Юрия Бойко и Юлии Тимошенко.

Спартак Суббота прокомментировал расследование

Психолог Спартак Суббота отреагировал на обвинения в свою сторону.

"Спасибо, уже видел эти новости, конечно читал, помощница вычитала, не было времени все смотреть. Что я могу сказать: это не первый хейт, с которым сталкиваюсь, он будет и дальше. Я это просто переживу. Но что я хочу сказать — не позволю оскорблять свою аудиторию", – говорит он.

От психолога потребовали объяснений

Издательство "Віхола", в котором печатался Спартак Суббота, после обнародования расследования потребовало объяснений.

"В СМИ появился материал об одном из наших авторов — Спартаке Субботе. Мы обратились к Спартаку с просьбой объяснить все изложенные в статье факты. Подробнее о наших дальнейших действиях расскажем впоследствии", - сообщили в издательстве.

В 2021 году в издательстве "Віхола" вышла его книга "Прекрати это. Как распознать насилие и противодействовать ему".

Реакция соцсетей

Украинцы активно обсуждают в соцсетях разоблачение известного психолога:








 
Тэги: полиция, уголовное дело, психолог, Спартак Суббота

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