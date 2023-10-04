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Главная » Новости » Общество » 2023 » Октябрь » 4 » 18:04:04
 

98 літер. Мешканець Тернополя придумав найдовше ім'я та прізвище в Україні

Вчера, 18:13:04 300 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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98 літер. Мешканець Тернополя придумав найдовше ім'я та прізвище в Україні

Мешканець Тернополя якого звали Шевченшкільєнко-Мартинфільєнко Бронівогнеслав-Едуардоігорослав Миколайович вирішив, що його ім'я з майже 50 літер закоротке, тому змінив його на 98 літер. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на Т1.

39-річний тернополянин щонайменше вчетверте змінив своє ім'я. Раніше відомий як Шевченшкільєнко-Мартинфільєнко Бронівогнеслав-Едуардоігорослав Миколайович звернувся до паспортного столу, щоб отримати найдовше прізвище та ім’я в Україні —
  • Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав
  • Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко
  • Благовістодаромиросоломонович-Життєлюбоясноликович.

Вперше тернополянин змінив свої паспортні дані у 2010 році, коли йому виповнилось 24 роки. За його словами у виборі комбінацій для імені йому допомагала інформація з Вікіпедії. Крім того, чоловік стверджує, що хотів мати прізвище на 70 символів, однак наразі не можливо оформити прізвище з понад 50 символами.

"Якби була більша кількість символів у реєстрі, а так зараз максимум 50, то в мене так і є 50 з дефісом", — сказав Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав. Чолові також розповів, що його друзі та рідні звикли до незвичного імені та прізвища, однак зазвичай скорочують назву до двох варіантів: "Бронівогневладислав" або "Бронік".

Тэги: паспорт, Тернополь, имена

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