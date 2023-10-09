В Черновцах ТЦК и полиция якобы привлекли «бандита», который выбивал из мужчин согласие на мобилизацию

В Черновцах мужчину принудительно доставили в ТЦК благодаря сотрудничеству с бандитом. Как нам стало известно Черновицкий ТЦК и СП (военкомат – ред.) оказался в центре скандала. Так, в Сети распространили видео, где работники ТЦК и патрульная полиция якобы привлекли к сотрудничеству бандита, выбивавшего из мужчины согласие на мобилизацию.

Известно, что событие имело место в июле 2022 года, однако его стали распространять только сейчас.

Как видно на записи камеры наблюдения, датированной 30.07.2022 года, мужчину, которого привезли в наручниках, избивали работники ТЦК, правоохранители, а также неизвестный мужчина в гражданской одежде.

Именно этот мужчина якобы преступник, который помог выбить согласие с потерпевшего. После избиения, задержанный подписал документы, предоставленные ему правоохранителями.





Реакция военкомата Черновцов

В Черновицком военкомате 9 октября прокомментировали инцидент. Там отметили, что событие произошло 31 июля 2022 года. По данному факту возбуждено уголовное производство, однако сообщений о нем в Черновицкий областной ТЦК и СП не поступало.

"В связи с опубликованием видео и наличием уголовного производства сейчас проводится служебная проверка с целью установления обстоятельств происшествия. Руководство Черновицкого областного ТЦК и СП категорически осуждает любые проявления нарушения действующего законодательства Украины и проводит решительные меры по недопущению правонарушений и преступных действий среди военнослужащих и работников ТЦК и СП", — говорится в комментарии.



В отделе коммуникации полиции Черновицкой области журналисту ТСН подтвердили, что летом действительно было открыто такое уголовное производство, но материалы затем были переданы в ГБР.

В то же время правоохранители пока не подтверждают и не опровергают информацию, что тогда определенными лицами был привлечен бандит, который якобы выбивал согласие на мобилизацию от военнообязанных.

В ТЦК Тернополя тоже избили мужчину

Напомним, на прошлой неделе в Тернополе сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) избили мужчину. На кадрах видно, как двое военных наносят несколько ударов лежащему на кровати мужчине. В Тернопольском ТЦК отреагировали на ситуацию и прокомментировали инцидент.

"Что спровоцировало конфликт? Словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан по отношению к работникам ТЦК СП? Унижение их достоинства? Нанесение удара военнослужащему, как на одном из видео?", — говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств руководством Тернопольского ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко подтвердила открытие уголовного производства. "По этому факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий", - заявила она.